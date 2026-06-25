【FIFAワールドカップ2026】ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 3ー1 カタール代表（日本時間6月25日／シアトル・スタジアム）

【映像】驚異のダイレクトボレーでまさか！予想外の展開

FWエディン・ジェコが放ったダイレクトボレーがオウンゴールを誘発。ボスニア・ヘルツェゴビナの英雄の右足が、母国を初の決勝トーナメント進出へと近づけた。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループB第3節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表はカタール代表と対戦。ラウンド32進出に向けて勝利が必須だった重要な一戦を動かしたのは、18歳の神童MFケリム・アライベゴビッチだった。ボックス外から強烈なミドルシュートを突き刺すと、その直後には代表史上最多得点を誇る40歳のレジェンドが追加点を呼び込む。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が1ー0とリードして迎えた34分、左サイドでアライベゴビッチが3人の相手選手を引きつけると、オーバーラップしたDFセアド・コラシナツにスルーパスを通した。

タッチライン際を抜け出したコラシナツは、ファーサイドで待つジェコを狙ってライナー性のクロスを供給。これをジェコがダイレクトボレーで折り返すと、相手DFに当たったボールがそのままゴールへ吸い込まれた。まさかのゴールにスタジアムは沸騰。ボスニアイレブンもレジェンドを祝福した。

ベテランの一振りでGL突破に大きく前進

DAZNで解説を務めた坪井慶介氏（元日本代表）は「ジェコのゴールになりませんかね？」とコメント。続けて「恐らくオウンゴールになったと思いますが、両サイドの幅をうまく使いましたね。自分たちの立ち位置もよく見えています」と、チームとして奪った得点だったと分析した。

ベテランの一振りがオウンゴールを誘発し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は貴重な追加点を獲得。その後もリードを守り切ったチームは3ー1で勝利し、グループB突破へ大きく前進した。3位ながら勝ち点4を積み上げたことで、ラウンド32進出をほぼ確実なものにしている。

（FIFAワールドカップ2026）