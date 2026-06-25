令和イチのメロボディ【田中美久】がお手本♡ 可愛さをより引き立てる「甘党水着」特集

海やプールに行くときだって、思い切り可愛い水着で楽しみたい！そんな甘党女子のみんな、集合ー♡ 今回は、田中美久さんをゲストに迎え、可愛さをより引き立てる「ガーリーLOOK水着」をご紹介します。乙女ゴコロをくすぐるアイテムを選べばこの夏は気分が

可愛さをより引き立てる【ガーリーLOOK】 とことんガーリーさを求めるなら、フリルやチュールなどのあしらいだったり甘さのある柄を取り入れてみるのはいかが？乙女ゴコロをくすぐる1着を選ぶことで気分が上がること間違いなし♡

Cordinate 品のよい真っ白な大ぶりフリルがオトメ度満点♡ 胸元から肩にかけて広がる、存在感たっぷりなフリルが上品な甘さを演出。アイスブルーのカンカン帽でほどよいやんちゃさをプラスしてハズシて。 フリルワンピース水着 7,180円／Seollem ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）

Cordinate グレー×ピンクの配色にリボン柄がおちゃめなしゃれ感 オフショルになったビキニなら二の腕カバーも叶う。ウエストのリボンがアクセント。 オフショルビキニ 23,100円／PEAK＆PINE（ミューラーン）ミュール 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ヘアピン／スタイリスト私物

Item 編集部厳選アイテムもCHECK♡ 【a】バイカラードットビキニ 17,600円／RESEXXY

▶︎フリルにリボンで甘さをたっぷりと。 【b】パフスリーブフリルビキニ 25,300円／San-ai Resort

▶︎お洋服みたいな水着が使い勝手◎。 【c】ラメチュールバックリボンビキニ 9,350円／sugar nine

▶︎チュールのリボンが存在感バツグン♡ 【d】立体リボンフリルスカートビキニ（ショーツつき）12,980円／sugar nine

▶︎全体にあしらわれたリボンにきゅん。 PROFILE 田中美久 たなか・みく●2001年9月12日生まれ、熊本県出身。2013年にアイドルグループ HKT48の3 期生として加入し、2023年に卒業。 現在はグラビアモデルや役者、タレント、ソロアーティストとして幅広く活動している。 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、 林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Kanako（TRON）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海