◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―１ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）

中日は２回までに３点を奪い、ＤｅＮＡを振り切った。５月９日の巨人戦（バンテリンドーム）以来、２カード連続勝ち越しを決めた。

序盤に打線が機能した。初回に村松の右犠飛で先制すると、２回には無死満塁から敵失で２点目を挙げると、岡林の中犠飛で３点目を追加した。

２点リードの６回には、マルセリーノから死球と２連打で無死満塁のチャンスをつくったものの、石伊と代打・阿部が見逃し三振。代打・石川昂も１５５キロ高め直球に手を出して、空振り三振にねじ伏せられた。

先発したドラフト１位・中西聖輝投手は４回１／３を４安打１失点。４四球と制球が乱れ、走者を背負いながらも、４回までは無失点投球を見せた。だが、３点リードの５回だった。先頭の宮下と梶原の２連打で一、三塁とピンチを広げると、代打・佐野に四球を与えて無死満塁に。勝又の右犠飛で１点を返されると、牧に四球を与えたところで交代を告げられた。１死満塁での途中降板に「５回を投げきりたかった」と唇をかんだ。それでも、２番手・斎藤が、度会を空振り三振、宮崎を二ゴロに打ち取り、火消しに成功した。

チームは、昨年リーグ別ワーストの１７敗（８勝）を喫したＤｅＮＡに今季初のカード勝ち越し。田中幹也内野手がベンチ入りを外れ、岡林勇希外野手が途中交代するなど、不安要素も残るが、総力戦で白星をつかんだ。