ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２５日、東京・サンシャイン池袋で「ＭＯＲＥ！ ＭＯＲＥ！ ＥＰ」の発売記念イベントを開催し、ブレイクを実感した出来事について語った。

昨年リリースした「盛れ！ミ・アモーレ」で勢いに乗る１１人。最近はテレビ出演も増えたほか、１３日に授賞式が行われた国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」では、同曲が「最優秀アイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）」にノミネートされた。

ブレイクの実感を問われたリーダーの段原瑠々は「レッドカーペットを歩かせて頂いて、ファンの方じゃない世間の方々の声を感じたのが一番の出来事。『アモーレ』の人だよって言ってくれて『アモーレ』の人ととして浸透してるんだって思いました」と笑顔。楽曲がノミネートされたことで副リーダーの井上玲音は「歌唱まで認めて頂いた感じがする。素晴らしい祭典だったので、そこにいる興奮がありましたし、自分たちに誇りが持てたなと思います」と自信が芽生えた様子だった。

この勢いでさらに大きなステージも狙っている。段原は「年末はいろんな大きなイベントだったり番組があると思うので、大忙しにしたいです」と前のめり。井上も「紅白はずっと出たいと言っています！」と意欲を見せた。

以前に川嶋美楓が夢に掲げた東京ドームでのステージも現実味を帯びてきている。最近までは東京ドームの名を出すと笑われることもあったというが、松永里愛は「今はその目標を真剣に聞いてくれる」と周囲の変化を実感。段原は「今年の目標にしている『あり得ない一年にしよう』を体現しようと頑張っている日々。真面目に努力して頑張っていきたいです」と背筋を伸ばしていた。