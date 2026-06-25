ウォルト・ディズニー・ジャパンは23日、病気と闘うこどもたちに向けた支援活動の一環として行っている絵本の読み聞かせイベント『Disneyストーリータイム』を、宮城県立こども病院で開催。地元テレビ局のアナウンサーたちが訪れて、『アラジン』や『ライオン・キング』などの読み聞かせを行いました。

『Disneyストーリータイム』は、2024年にディズニー、日本テレビ、講談社が共同で開始したこども病院向けの読み聞かせプログラムです。ディズニーの物語を通じて、病気と闘う子どもたちやその家族に、ひとときの安らぎや楽しみを提供することなどを目指しています。全国で4回目の開催となり、東北エリアでは初開催となりました。

■『アラジン』『ライオン・キング』など読み聞かせ 最後には合唱も

外来プレイエリアで実施された今回のイベント。日本テレビの元アナウンサーで、第4期絵本専門士の杉上佐智枝さんや、ミヤギテレビの武田玲子アナウンサー、白壁里沙子アナウンサーが参加しました。さらに、ミヤギテレビで長年番組MCを務め、“宗さん”の愛称で親しまれているシンガー・ソングライターのさとう宗幸さん（77）がサプライズ登場しました。

読み聞かせ最初の『アラジン』では、さとうさんと白壁アナウンサーがキャラクターごとに声色を変えながら物語を展開。その後も、『ライオン・キング』や『リトル・マーメイド』などディズニーの名作の読み聞かせが行われました。

イベントの最後には、さとうさんのギター生演奏にあわせて映画『ピノキオ』の名曲『星に願いを』をみんなで合唱し、こどもたちも鈴やタンバリンなどの楽器を手にリズムを取りながら一緒に楽しみました。

■白壁アナウンサー「こどもたちの心に残る体験を届けられたら」

イベントに参加したこどもたちからは、「好きなキャラクターが出てきて楽しかった」など喜びの声が上がりました。

読み聞かせを担当した白壁アナウンサーは、「こういった体験を必要とされている方たちに、ディズニーの物語を直接届けることができ、今までと違う取り組みだったと感じています。リアクションを直接感じられる対面イベントのすばらしさを感じながら、こどもたちの心に残る体験を届けられたらいいなと思いながら取り組みました」と、イベントを振り返りました。

終了後には、読み聞かせイベントに登場した『アラジン』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』などのディズニーゴールド絵本を含む40冊以上の絵本が、講談社から病院に寄贈されたということです。