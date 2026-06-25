BAGEL & BAGELの夏限定新作♡爽やか柑橘ベーグル＆ひんやりマフィンに注目

毎シーズン人気を集めるBAGEL & BAGELから、この夏だけの限定商品が登場します。爽やかな柑橘の風味を楽しめるベーグルや、もちもち食感が魅力の和テイストベーグル、さらに冷やしてもおいしいマフィン3種までラインアップ。暑い季節にぴったりな味わいがそろい、毎日のティータイムやランチを彩ってくれそうです♡期間限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

爽やかな柑橘香る夏限定ベーグル

価格：300円（税込）

2026年7月1日より販売される「レモンとグレープフルーツ -アガベシロップ使用-」は、レモンとグレープフルーツの糖漬けをブレンドした夏季限定ベーグルです。

アガベシロップでやさしい甘さに仕上げられており、ひと口食べるたびに柑橘の爽やかな香りが広がります。暑い日の朝食や軽食にもぴったりの一品です。全国のBAGEL & BAGELで販売予定です。

販売期間：2026年7月1日（水）～なくなり次第終了

※一部お取り扱いのない店舗があります。

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もちもち食感が魅力の和ベーグル

価格：279円（税込）

7月22日からは米粉を使用した和ベーグル2種類が登場します。

「米粉70％」は、米粉ならではのやさしい甘みと炊き立てのお米を思わせる香りが魅力。お餅のようなもちもち食感を楽しめます。

販売期間：2026年7月22日（水）～なくなり次第終了

価格：294円（税込）

また、「七味醤油チーズ -米粉70％配合-」は、日本ならではの七味唐辛子と香ばしい醤油の風味に、チーズのコクを合わせたお食事系ベーグルです。

どちらもトーストすることで香ばしさがさらに引き立ちます。

販売期間：2026年7月22日（水）～なくなり次第終了

冷やして楽しむ限定マフィン3種

価格：383円（税込）

夏限定マフィンは、見た目も味わいも個性豊かな3種類がラインアップしています。

まず「チョコミント」は、爽やかなミント生地にチョコチップを練り込み、ココアビスケットをトッピングした人気の組み合わせ。

価格：383円（税込）

続いて「ソルトライチ＆ラズベリー」は、ほんのり塩味をきかせた生地にライチミルククリームとラズベリージャムを合わせた、甘じょっぱさが魅力です。

価格：383円（税込）

さらに「3種のシトラス＆ヨーグルトクリーム」は、オレンジ・グレープフルーツ・レモンを使ったマーマレードジャムと北海道産ヨーグルトクリームを組み合わせた爽やかな味わい。

いずれも冷やして食べることで、より夏らしいおいしさを楽しめます♪

マフィン販売期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

夏限定の味わいを楽しもう

BAGEL & BAGELの期間限定商品は、爽やかな柑橘系から和風テイスト、ひんやりスイーツ感覚のマフィンまで幅広く楽しめるラインアップが魅力です。

価格も手頃なので、気になる商品を食べ比べてみるのもおすすめ。販売期間が限られている商品も多いため、この夏だけの特別なおいしさをぜひ味わってみてください。

お気に入りの一品を見つけて、季節限定のベーカリータイムを満喫しましょう♡