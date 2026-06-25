◇プロ野球 セ・リーグ 中日 3-1 DeNA(25日、バンテリンドーム)

1勝1敗で迎えたDeNAと中日の3戦目。初回から先制を許すなどで、DeNAがカード負け越しとなりました。

対した先発は中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。勝又温史選手、牧秀悟選手の連打で無死1、2塁と先制の好機をつかむも、後続が抑えこまれ得点を挙げられません。

直後にはDeNAの先発・平良拳太郎投手が失点。先頭・岡林勇希選手の二塁打を浴び、ゴロの間に進塁を許すと、村松開人選手の犠牲フライで先制を許しました。さらに2回には死球と連打で無死満塁のピンチ。ここから味方のエラーや犠牲フライでさらに2点を失いました。

その後も得点を得られなかったDeNA打線でしたが、5回には宮下朝陽選手、梶原昂希選手の連打と、平良投手の代打・佐野恵太選手が選んだ四球で満塁のチャンスメイク。続く勝又温史が犠牲フライを放ち、1点を返しました。続く1アウト満塁の好機も、中日の2番手・齋藤綱記投手の前に得点を奪えず。最少得点に抑えこまれます。

その後も、中日投手陣の前に得点が奪えず。9回には1アウト2、3塁と好機をつかむも、守護神・松山晋也投手の前に2者連続三振とされ敗れました。