25日朝、青森県で震度6強を観測する地震がありました。県内でも村上市で震度3の揺れを観測しています。



25日朝の新潟駅。



＜駅のアナウンス＞

「地震の影響で東京から新青森の区間上下線で運転を見合わせています」



地震の影響はここ新潟にも。



＜仙台へ向かう人＞

「仙台に仕事で向かう予定でした。すごく大変なことになっていたの大丈夫かなとすごく心配しています」



気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり青森県内で最大震度6強の揺れを観測しました。





県内でも村上市で震度3、新潟市や長岡市などで震度2の揺れを観測しています。また、この地震で「長周期地震動・階級1」を下越地方で観測しました。県によりますと県内で被害の報告は確認されていないということです。新潟駅の案内板には「運転見合わせ」の知らせが……JRによりますとこの地震により東北新幹線は上下線の一部区間で一時、運転を見合わせるなど交通機関に影響が出ました。＜仙台へ向かう人＞「大宮で乗り換えて行く予定だったんですけど、そこが全然見えてないということで……先方さんとご連絡させてもらって調整するしかないかなというところで」気象庁は今後1週間程度、同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。