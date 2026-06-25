15歳での鮮烈デビューから、グラビアシーンのど真ん中で輝き続ける令和のグラビアクイーンで女優の沢口愛華さんが、週刊少年チャンピオン30号の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。



【写真】透き通るようなつるん陶器肌の沢口愛華さん

約1年ぶりに週チャン登場した沢口さん。ブルーのチューブトップに身を包んで見せる微笑みから、大人びたワンピース水着でのあでやかな姿まで、デビュー当時から変わらない美ボディ、時折見せる大人っぽさとあどけなさ。進化を続けながらも最前線を走り続ける彼女の魅力に何度も恋してしまいそうです。限定QUOカード200名プレゼント企画もあります。



公開されたのは、ピンクの透け感のあるトップスをまとい、美しいバックショットと引き締まったウエストラインとまん丸のお尻を披露するカット、ベッドの上で仰向けになり、ブルーのビキニで大人の色気を漂わせるカット、優しいカメラをじっと見つめる、大人の色香が漂う艶やかなカット、くり抜かれた額縁からひょっこりと顔を覗かせる遊び心満載のキュートなカット。いずれも沢口さんの魅力に癒されます。



沢口さんは「ありがとうございます!!大人になっていくにつれ、私が着られる衣装の幅は狭まっていくのかなーと思っていたんですが、むしろどんどん広がっていく感じがしています。グラビアって、本当に、型がなくて楽しいですね!! どんな私も受け入れてくれたら嬉しいです。よろしくー!!!」とコメントしています。



【沢口愛華さんプロフィル】

さわぐち・あいか 2003年2月24日生まれ、愛知県出身。身長155cm。ミスマガジン2018グランプリを受賞。各誌の表紙を飾り、「令和のグラビアクイーン」と呼ばれる。女優としても活動し、映画やドラマにも多数出演。モータースポーツに造詣が深く、スーパーフォーミュラ オフィシャルアンバサダーを務める。公式Ｘ：＠sawa_aika827 公式Instagram：@sawaguchi_aika_official