「エクストレイル NISMO」どんなモデル？

日産のSUVとして確固たる地位を築いている「エクストレイル」。北米市場などで先行して登場した現行型ですが、2025年8月にマイナーチェンジを受けました。

これを受けて、日産のモータースポーツ部門「NISMO」が手掛けるスペシャルな1台が登場し、話題となりました。それが「エクストレイル NISMO」です。

【画像】超カッコいい！ これが「エクストレイルNISMO」です！（30枚）

現行（4代目）エクストレイル最大の特徴は、日産独自のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」と4WD「e-4ORCE」を採用していることです。

エンジンは発電に徹し、駆動モーターの動力だけで走るこのシステムが、NISMOの手によってどれほどスポーティに仕上げられているのか、注目が集まっています。

レースで培ったNISMOの技術によって、人気SUVがどう進化したのでしょうか。

まずは外観から。空力性能を突き詰めた専用のエアロパーツをはじめ、フロントバンパーやグリルにも専用品が採用されています。

NISMOを象徴する「ステルスグレー」のボディカラーに加え、通常は樹脂製となるフェンダーモールなども艶やかなスーパーブラックで塗装。フロントからサイド、リアへと続くロアエアロパーツには赤のアクセントが配色され、リアディフューザーの形状も含めて、スポーツカーを彷彿とさせる佇まいに仕上げられています。

パワートレインは、フロント＆リアを合わせたシステム総出力は約215馬力。1.5リッター直列3気筒VCターボエンジンで発電した電力を活かし、高応答なモーター駆動ならではの痛快な加速フィールを実現しています。

エクストレイルNISMOの価格（消費税込）は541万6400円から596万2000円と、かなりの高額車ですが、ベースとなっている「G e-4ORCE」（494万6700円）との価格差を考えれば、専用の足回りや空力パーツ、特別な制御コンピュータなどがこれだけ奢られている内容に対して、むしろ絶妙な価格設定ともいえます。

ネット上でも「実用性を犠牲にせず、質感も走りもグレードアップしている」、「現在の日産の技術を全部載せ状態」、「さすがNISMOと思わせる走りの良さ」と高評価が並び、「SUVでここまでできるという指標にすらなっている」という表現も、あながちオーバーともいえないほど、高い完成度を誇っているようです。

最大出力だけに頼る一般的なガソリン車とは違い、モーターならではの圧倒的なレスポンスでスポーティさを演出。さらにNISMO専用コンピュータ「VCM」を搭載し、「SPORTモード」では「e-4ORCE」のポテンシャルをさらに引き出すエモーショナルなチューニングとなっています。

またサスペンションも専用設計、タイヤもEV用に開発されたミシュラン「PILOT SPORT EV」を搭載し、乗り心地と速さを両立しています。

日産ディーラーのセールス担当者に話を聞いたところ、エクストレイルNISMOはかなりの数の問い合わせはあるそうです。

「やはり長年の日産ファンの方、またNISMO好きの方はもちろん、ノーマルのエクストレイルを観に来られたお客様にも関心を持っていただけています。

約600万円という車両価格は決して安くないと思いますが、内容をご確認いただき試乗していただければ、ご納得いただける自信はあります」

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e-4ORCEによる新感覚のドライビングがエクストレイル魅力ですが、エクストレイル NISMOは、さらにSUVなのにスポーツカー並みにコーナリングがスムーズだと評判です。

NISMO仕様のなかでも高い実用性と走りの楽しさをハイレベルで両立した、特別な選択肢といえそうです。