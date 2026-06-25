モーニング娘。'26の牧野真莉愛が6月24日、東京・日本武道館で卒業公演を開催。牧野の門出を見届けに駆けつけたモー娘。歴代リーダーのOG・矢口真里、高橋愛、飯田圭織らがメッセージを贈った。

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矢口真里は「牧野真莉愛ちゃんの卒業LIVEを、日本武道館に見に行ってきました！！一曲目から最後の曲まで全力過ぎる真莉愛ちゃん最高だった」と報告し、赤いドレスの牧野を中心に現役モー娘。メンバーたちとの集合写真を投稿。

さらに、「真莉愛ちゃんのパフォーマンスの迫力がほんと凄すぎて、私いつも自然と笑顔になっちゃうんです！！とんでもない努力しないと出来ない凄技をいつも見せてくれます。そして多くを語らない謎過ぎるＭＣもつかみどころがないところもすっごいタイプ 大好きな娘」と牧野への愛を綴った。「真莉愛ちゃんは今でも完璧だけど、まだまだ未知数なところがあるので、これからどんな人になっていくのか本当に楽しみです！！これからも真莉愛ちゃんらしく大好きな野球を応援しながら、楽しい人生を過ごしてください卒業おめでとうございます！！」とメッセージを送った。

高橋愛は「めーーーっちゃカッコよかった」と綴り、楽屋での牧野との2ショットや武道館の入口、ピンクのペンライトに染まった会場の姿を投稿し、「まきの、ほんとに お疲れ様でしたっ！！！」と労いの言葉を送った。

そして卒業セレモニーで花束を贈呈した飯田圭織は「モーニング娘。'26 真莉愛 卒業おめでとう 真莉愛らしいパワフルで楽しくて感動の卒業コンサートでした。」と報告し、「セレモニーでは花束を贈呈させていただきました モーニング娘。のデビュー曲「モーニングコーヒー」をイメージしたドレスを着てモーニング娘。として最後のステージに立った真莉愛の深い愛を感じました」と牧野がセレモニーで着用したモー娘。愛溢れるドレスについて言及し、「いつも美しくて、努力家で、パワフルな真莉愛。これからも真莉愛らしく楽しんでね！！モーニング娘。で居てくれてありがとう」と門出の言葉を贈った。

そして卒業公演を終えて、牧野は「今日までこんなどうしようもねェ自分を･･････!! 愛してくれて ･････････ ありがとう!!! ＆ ･･････長い間!!! くそお世話になりました!!! この御恩は一生･･･!!! 忘れません!!! モーニング娘。 牧野真莉愛 TO BE CONTINUED」と牧野らしいカラッとした感謝のメッセージを綴り、一緒に投稿した画像には、大ファンのプロ野球・日本ハムファイターズの新庄剛志監督からお祝いの手紙が届いたシーンのショットなどとともに卒業を報告した。

（文＝本 手）