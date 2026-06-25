25日朝、岩手県沖で発生したマグニチュード7を超える地震。青森県では震度6強を観測しました。新幹線が一時運転を見合わせるなど広い範囲に影響が。この地震によるけが人は11人にのぼっています。

■岩手県沖で発生したマグニチュード7

25日午前7時半ごろ岩手県沖で発生したマグニチュード7を超える揺れ。

最も揺れが大きかった青森県階上町。

木下玲斗記者（NNN取材団）

「震度6強を観測した階上町の施設です。こちら図書館なんですが、大きな揺れの影響で本棚が本が落ちてしまい、床に散乱しているのが分かります」

青森県内で震度6強を観測したほか、北海道や関東地方など広い範囲で揺れを観測しました。

■通勤通学など交通にも大きな影響

朝の時間帯を直撃した地震。青森・八戸市では、登校途中の子どもたちがグラウンドで待機している様子がみられ、青森県では小中高校など95校が臨時休校になりました。

東北新幹線が一時、運転見合わせとなるなど通勤通学など交通にも大きな影響が出ました。また、自転車にのっていた女子中学生が地震の揺れの影響で車と衝突するなど、これまでに11人がけがをしています。

去年11月以降、マグニチュード7以上の地震が頻発している東北地方。

今回の地震による「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表はありませんでしたが、気象庁は今後一週間程度は地震に注意するよう呼びかけました。

■九州地方“警報級の大雨” 土砂崩れも

そして気象庁はもう一つ厳重警戒を呼びかけました。

気象庁の担当者

「大雨の期間が長く続く。しかも同じようなところで繰り返し大雨となる。危機感は高めに持っています」

梅雨前線を“活発化”させ、長く大雨をもたらすおそれがある“ダブル台風”7号と8号。

24日から“警報級の大雨”に見舞われている九州地方では、来た道を引き返す車や、「通行止め」の看板がみられたほか、道路が冠水し、田んぼとの境目がわからなくなっていました。

この“長雨”により24日から相次いでいるのが土砂崩れ。長崎県佐世保市では住宅裏の崖が約15メートルの高さから崩れ、その後も土砂がポロポロと崩れ落ちる様子がとらえられていました。大分県由布市でも市役所のすぐ目の前で土砂崩れが発生。長崎県の一部地域に、レベル4の土砂災害危険警報が発表されています。

■“W台風”週末に関東接近か

九州では2日間で481.5ミリを超える雨が降ったところもありましたが、あす夕方にかけ九州の多いところでさらに200ミリの雨が降る予想となっています。

その後、週末に関東を直撃するおそれもある6月“2度目の台風”は、予報がやっかいな方向に変わってきています。「7号」は太平洋側を進み、北側の進路をとれば上陸の可能性がありますが、台風8号も関東に接近する可能性が出てきたため、この週末、関東では“2段構え”で大雨に警戒が必要となるのです。

気象庁などは警戒レベル4「避難指示」が出ている間に、必ず避難するよう呼びかけています。