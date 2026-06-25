【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『十年』 詩：和合亮一／朗読：後生川凜
熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。
【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『十年』 詩：和合亮一／朗読：後生川凜
※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。
「10年」 詩：和合亮一 朗読：後生川凜アナウンサー
堅牢なる
城の姿を
熊本人の
心の城を
人間の城を
歳月の城を
涙の城を
季節の城を
言葉の城を
記憶の城を
きずなの城を
雲の城を
祈りの城を
守りの城を
さっそうと吹く
風の城
春の城
実りの城
冬の城
夕焼けの城
夜明けの城
はるかかなた
明日を
見渡す
楼閣を
光る屋根を
不動の砦を
命のありかを
渡したい
熊本の
子どもたちに
城を
【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。
＜関連記事＞
▼『涙』 詩：和合亮一／朗読：渡辺舞音
▼『泉』 詩：和合亮一／朗読：丸山丈瑠
▼『夜明け』 詩：和合亮一／朗読：沖村考祐
▼詩人・和合亮一が“熊本地震10年“へ紡いだ5編「人には なんとか元へ戻ろうという強さがある」