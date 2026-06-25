熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。

【写真を見る】【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『十年』 詩：和合亮一／朗読：後生川凜

※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。



「10年」 詩：和合亮一 朗読：後生川凜アナウンサー





見よ堅牢なる城の姿を熊本人の心の城を人間の城を歳月の城を涙の城を季節の城を言葉の城を記憶の城をきずなの城を雲の城を祈りの城を守りの城をさっそうと吹く風の城春の城実りの城冬の城夕焼けの城夜明けの城はるかかなた明日を見渡す楼閣を光る屋根を不動の砦を命のありかを渡したい熊本の子どもたちに城を



【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。

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