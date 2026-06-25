◇プロ野球 セ・リーグ 中日 3-1 DeNA(25日、バンテリンドーム)

初回から幸先良く先制した中日がリードを許さず勝利。交流戦を終えて、2カード連続の勝ち越しとしました。

この日の先発マウンドにあがったのはドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。初回の先頭から連打を浴びるなど不安定な立ち上がりも、無失点のイニングを重ねます。

援護すべく中日打線もすぐさま奮起。対するDeNAの先発・平良拳太郎投手の前に、初回の先頭・岡林勇希選手が二塁打を放つと、3番・村松開人選手の犠牲フライで1点を先取します。さらに2回には死球と連打で無死満塁のチャンスメイク。相手のエラーや犠牲フライで、さらに2点を追加しました。

援護をもらった中西投手は、3回を三者凡退。4回にもヒットを許さずスコアボードに0を並べます。それでも5回には連打と四球で満塁のピンチ。続く勝又温史選手に犠牲フライとされ1点を失いました。さらに牧秀悟選手に四球を与え、再び満塁のピンチを招いたことで降板。1アウト満塁の場面であとを受けた2番手・齋藤綱記投手は後続を打ち取り、さらなる失点を許さずしのぎました。

その後は藤嶋健人投手、橋本侑樹投手、吉田聖弥投手が無失点リレー。9回のマウンドにあがった松山晋也投手は1アウト2、3塁のピンチを招くも、後続を2者連続三振とし勝利しました。