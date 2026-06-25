◇パ・リーグ 楽天2―0西武（2026年6月25日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦で7回114球を投げて3安打無失点と好投。11年ぶりのNPBでの白星を手にし、チームの3連勝にも貢献した。

新天地で初のお立ち台では、自己紹介が第一声だった。

――日本球界復帰後、初勝利。ナイスピッチングでした。

「ありがとうございます。えー、まず初めに、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太です。よろしくお願いします！」

――自己紹介ありがとうございます。率直に今の気持ちを。

「良かった…。良かった」

――初めての楽天モバイルパーク宮城でのお立ち台。どんな景色？

「いやぁ、凄いっすね。はい。やっとファンの皆さんの前に立てて、とてもうれしく思います」

――チームは2連勝で仙台に帰ってきた。首位ライオンズを迎えての一戦、どんな気持ちでマウンドに向かった？

「ここまで全く貢献できていなかったので、何とか勝ちたい、そして自分自身の初勝利を、このホームで何とか挙げたいと思って、もう本当に、絶対勝つという強い気持ちを持ってマウンドに上がりました」

――テンポのいいピッチングで7回、3安打、6奪三振、無失点。自身最多114球を投じた。

「攻撃陣も先制してくれて、キャッチャーの光もリードしてくれて、守りも、たくさん助けてくれたので、チームメートに助けられながら挙げられた１勝なので、チームメート、そして、監督、コーチも信頼して7回まで投げさせてくれましたし、マウンドに送り込んでくれたので、何とか期待に応えられて良かったなと思います」

――ご自身のフィールディングなど、随所に素晴らしいプレーもあった。

「まだまだ若いので。笑うとこじゃないんですけど、はい。まだまだ若いので。良い動きをして、頑張っていきたいなと思います」

――攻撃面では2回に先制点の援護があった。

「2点取ってもらったので。もちろん追加点を期待していたんですけど、はい。2点のままだったので、この2点を何とか、守り抜く。そういう気持ちで投げました」