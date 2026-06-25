サッカー元日本代表MFの福西崇史氏（49）が25日、NHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後7・30）に出演し、25日（日本時間26日）の1次リーグで日本と戦うスウェーデンについて分析した。

日本は1次リーグF組で強豪オランダと2−2で引き分け。チュニジアには4−0の大勝を収め、決勝トーナメント（T）進出へ大きく前進した。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦に勝つか引き分ければ、2位以内での決勝T進出が決定。負けて3位でも、勝ち残る可能性がある。

相手の戦力について聞かれた福西氏は、強力2トップの名を挙げた。「イサクとヨケレスというのは強力な選手。他にも選手がいるんですけど、起点になるのはこの2人かなと」。さらに「2人を使わせるときつくなるというか。その分、ディフェンスというところでは、固めてくると思うので、そのへんを注意していきたいですね」と続けた。

相手の堅守からのカウンターにも注意が必要だという。「ちょっとした守備のミスは、得点取られると言っていいというくらいになるので、ちょっとしたパスの回し方とか、パスの方向性とか気を付けていかないといけないですね」と指摘した。

スウェーデンは2トップを起点にした、少ない人数での得点パターンを得意とする。福西氏は「カウンターということでは、2人にボールが行けば点を取れるんですよ。だから失い方も気を付けなければいけないし、2人をマークしておかなければいけない」と解説した。

2人の連携の良さにも言及。「だからこそ、センターバックが…3バックがと言った方がいいかな。真ん中に1人がいたら（DFの）1人、誰が出るのかとか、2人いたら2人とも出るのか。外に逃げて行ったら、付いて行くのか。そこの3人のバランスは難しくなっていく」と、対応パターンを列挙。「声を掛け合って、その場でしょうね」と、声の掛け合いの重要性も説いていた。

3バックの布陣にも触れた。チュニジア戦では、左から伊藤洋輝、板倉滉、冨安健洋が先発した。スウェーデン戦の布陣として、福西氏は左から冨安、初戦で先発した谷口彰悟、板倉の3人を提案。「谷口選手を真ん中にして、対人（マーク）に強い板倉選手と冨安選手でもおもしろいんじゃないかと思っています」と話した。