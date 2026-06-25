TVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』エンディング主題歌決定＆ティザーPV第2弾解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年7月7日より放送予定のTVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』のエンディング主題歌を公開するとともに、追加キャスト情報およびティザーPV第2弾が一挙解禁された。

本作『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」の人気電子コミックを原作とした「ライトアニメ(R)」作品。

エンディング主題歌はneNnaの「とけて煌る」に決定。本作の世界観である「冷たさ」を感じられつつ、お互いを想う気持ちによって氷が解けてくようなイメージをした楽曲となっている。

●楽曲情報

エンディング主題歌

「とけて煌る」

歌：neNna

作詞・作曲：ササノマリイ

＜neNna（ネンナ）コメント＞

初のアニメのエンディングをこの作品で務めさせていただき大変光栄です。ありがとうございます。

冷酷無慈悲な王子と純粋無垢な身代わり令嬢、2 人を阻む人達と闘いながら、不器用にもお互いを想い合う、ドキドキ、ハラハラ、キュンキュン、全てが詰まった作品。

王子のまっすぐな愛とカトリーナの謙虚な性格、どんどん仲が深まっていく姿を応援したくなります。

楽曲にはカトリーナの過去の残酷さ心の叫びを、原作を拝見して得た感情の全てが盛り込まれています。この素晴らしい作品に出会えた事、また素晴らしい製作陣の皆様に感謝しています。

＜ササノマリイ コメント＞

作詞作曲をさせて頂きましたササノマリイです。

「とけて煌る」は、物語の世界に合うような、力強く、かつ氷感のある走り抜けるようなリズムとともに、キーになる愛のあたたかさも出せたらな、というテーマで制作しました。

neNna さんの歌声の魅力がひかる曲になるように形作っていきました。作品とともに楽しんで頂けたら嬉しいです。

＜ササノマリイ プロフィール＞

耳に残るメロディラインと融合された深度のあるサウンドデザインが特徴的なサウンドプロデューサー、シンガー。

人気ゲーム「プロジェクトセカイ」への楽曲提供から様々なアーティストへの楽曲提供、サウンドプロデュースをおこなう他、3人組の音楽ユニット Dios としても活動し話題を集める。

●作品情報

TVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』

tvk（テレビ神奈川）

2026年7月7日(火)21:55〜22:00

※放送日時は変更になる場合がございます。

配信情報

＜最速先行配信＞

dアニメストア／アニメタイムズ

2026年7月7日(火)22:00〜

一般配信

・TVer／Prime Video／AnimeFesta 他

2026年7月11日(土)12時00分〜 ※順次配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。詳細は各配信サービスにてご確認ください。

【スタッフ】

原作：やきいもほくほく

漫画：黒川くさび

監督：森下裕介

音響監督：小栗良之

音響効果：倉橋裕宗（オトナリウム）

音響制作：ASLEBEN

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos ／ Imageworks Studio

制作協力：株式会社ステインラボ

タイトルロゴデザイン：木下佑紀乃+ベイブリッジ・スタジオ

製作：「身代わり令嬢」製作委員会

【キャスト】

カトリーナ：伊藤美来

クラレンス：阿座上洋平

シャルル：青木 瑠璃子

サシャバル伯爵夫人：日笠 陽子

ニナ：市ノ瀬 加那

トーマス：千葉 翔也

©黒川くさび・やきいもほくほく・ファンギルド/「身代わり令嬢」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』公式サイト

https://animationid.com/migawari/