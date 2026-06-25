MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月23日（火）の放送では、7月19日に予定されている単独ロンドン公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』にかけて、イギリスやロンドンに関するクイズ“LONDON 降臨”クイズを実施しました。


新しい学校のリーダーズ



――ビートルズ好きだったら知っている通りの名前

MIZYU：今夜は、私たちが結成11年目を迎える7月19日に、イギリス・ロンドンで開催する単独公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』をおこなうということで、こちらの授業をお届けしたいと思います！ “LONDON 降臨”クイズ！

今からイギリスやロンドンに関するクイズを出題いたします。答えが分かったら“LONDON 降臨”と叫んで回答してください。

SUZUKA：どんなふうに叫んだら良いですか？

MIZYU：ロンドンに降臨する気持ちがあれば大丈夫でございます。叫んでもいいですし、優しくてもいいですし。ちなみに出題は持ち回りで、3人が回答者となります。ハワイ、チェコ、ドイツに続いて海外クイズ企画第4弾でございますね。

KANON：だいぶ勉強になるよね。

MIZYU：ロンドンに行くのは2回目！ 前にワンマンをしたので2回目ですが、知識は足りていないと思いますので。

SUZUKA：全然、足りていません！ 学んでいきたいと思います。



MIZYU：それでは、まず私、MIZYUから問題を出題いたします。“LONDON 降臨”クイズ、問題！ ザ・ビートルズがジャケット撮影をしたということで、世界的に有名になったロンドンの道路の名前はなんですか？

SUZUKA：場所は知っているけど！ 名前はわかりやすい？ 単純系？

MIZYU：ビートルズ好きだったら知っているかも。ビートルズのアルバムのタイトルにそのままなっている。

SUZUKA：“LONDON 降臨”！ ハロー・ロード！

MIZYU：違います。でも、ロードです。

RIN：“LONDON 降臨”！ アビイ・ロード！

MIZYU：正解！

KANON：すごい！

MIZYU：速かったじゃない！

RIN：知ってた！

MIZYU：アルバム名でわかった？

RIN：「あれ、あった気がするよな？」って思って、ロードで正解って言ったから、じゃあこれだって思った。

MIZYU：やっぱ、あの一枚はすぐ思い浮かぶよね。私たちもオマージュして、合成してライブで出したり。

SUZUKA：アルバムの『マエナラワナイ』のジャケットも、言うたらビートルズ的なニュアンスが入っているよね。

MIZYU：正解は「アビイ・ロード」でした。1969年に発売されたビートルズのアルバムが「アビイ・ロード」で、アビイは修道院っていう意味で、修道院に続く道がアビイ・ロードって言うそうです。

SUZUKA：結構良い知識ですね。

MIZYU：我々がライブする「ラウンドハウス」っていうライブハウスから車で10分弱のところにあります。

KANON：絶対行こ！ 何周もしなきゃ！

RIN：行かなきゃ！

MIZYU：歩みたいなって思います。「アビイ・ロード」を覚えていきましょう。


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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624