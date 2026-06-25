新しい学校のリーダーズ ロンドン単独公演を前にメンバー全員で“ビートルズの聖地”訪問を誓う
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月23日（火）の放送では、7月19日に予定されている単独ロンドン公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』にかけて、イギリスやロンドンに関するクイズ“LONDON 降臨”クイズを実施しました。
――ビートルズ好きだったら知っている通りの名前
MIZYU：今夜は、私たちが結成11年目を迎える7月19日に、イギリス・ロンドンで開催する単独公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』をおこなうということで、こちらの授業をお届けしたいと思います！ “LONDON 降臨”クイズ！
今からイギリスやロンドンに関するクイズを出題いたします。答えが分かったら“LONDON 降臨”と叫んで回答してください。
SUZUKA：どんなふうに叫んだら良いですか？
MIZYU：ロンドンに降臨する気持ちがあれば大丈夫でございます。叫んでもいいですし、優しくてもいいですし。ちなみに出題は持ち回りで、3人が回答者となります。ハワイ、チェコ、ドイツに続いて海外クイズ企画第4弾でございますね。
KANON：だいぶ勉強になるよね。
MIZYU：ロンドンに行くのは2回目！ 前にワンマンをしたので2回目ですが、知識は足りていないと思いますので。
SUZUKA：全然、足りていません！ 学んでいきたいと思います。
MIZYU：それでは、まず私、MIZYUから問題を出題いたします。“LONDON 降臨”クイズ、問題！ ザ・ビートルズがジャケット撮影をしたということで、世界的に有名になったロンドンの道路の名前はなんですか？
SUZUKA：場所は知っているけど！ 名前はわかりやすい？ 単純系？
MIZYU：ビートルズ好きだったら知っているかも。ビートルズのアルバムのタイトルにそのままなっている。
SUZUKA：“LONDON 降臨”！ ハロー・ロード！
MIZYU：違います。でも、ロードです。
RIN：“LONDON 降臨”！ アビイ・ロード！
MIZYU：正解！
KANON：すごい！
MIZYU：速かったじゃない！
RIN：知ってた！
MIZYU：アルバム名でわかった？
RIN：「あれ、あった気がするよな？」って思って、ロードで正解って言ったから、じゃあこれだって思った。
MIZYU：やっぱ、あの一枚はすぐ思い浮かぶよね。私たちもオマージュして、合成してライブで出したり。
SUZUKA：アルバムの『マエナラワナイ』のジャケットも、言うたらビートルズ的なニュアンスが入っているよね。
MIZYU：正解は「アビイ・ロード」でした。1969年に発売されたビートルズのアルバムが「アビイ・ロード」で、アビイは修道院っていう意味で、修道院に続く道がアビイ・ロードって言うそうです。
SUZUKA：結構良い知識ですね。
MIZYU：我々がライブする「ラウンドハウス」っていうライブハウスから車で10分弱のところにあります。
KANON：絶対行こ！ 何周もしなきゃ！
RIN：行かなきゃ！
MIZYU：歩みたいなって思います。「アビイ・ロード」を覚えていきましょう。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
新しい学校のリーダーズ
――ビートルズ好きだったら知っている通りの名前
MIZYU：今夜は、私たちが結成11年目を迎える7月19日に、イギリス・ロンドンで開催する単独公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』をおこなうということで、こちらの授業をお届けしたいと思います！ “LONDON 降臨”クイズ！
今からイギリスやロンドンに関するクイズを出題いたします。答えが分かったら“LONDON 降臨”と叫んで回答してください。
SUZUKA：どんなふうに叫んだら良いですか？
MIZYU：ロンドンに降臨する気持ちがあれば大丈夫でございます。叫んでもいいですし、優しくてもいいですし。ちなみに出題は持ち回りで、3人が回答者となります。ハワイ、チェコ、ドイツに続いて海外クイズ企画第4弾でございますね。
KANON：だいぶ勉強になるよね。
MIZYU：ロンドンに行くのは2回目！ 前にワンマンをしたので2回目ですが、知識は足りていないと思いますので。
SUZUKA：全然、足りていません！ 学んでいきたいと思います。
2026年7月19日 🇬🇧— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) March 3, 2026 https://x.com/japanleaders/status/2028774344701382787?ref_src=twsrc%5Etfw
【LONDON 降臨 -AG! 11th Anniversary Show- 】開催決定！
19 July 2026 at Roundhouse, London
🎫 General Onsale
6 March, 10AM GMT / 7PM JSThttps://t.co/9KWGLYsGkQ https://t.co/9KWGLYsGkQ
Come celebrate our 11th birthday with us!
See you there 🌪️#ATARASHIIGAKKO11thLONDON https://x.com/hashtag/ATARASHIIGAKKO11thLONDON?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/Q3tKic1292 https://t.co/Q3tKic1292
MIZYU：それでは、まず私、MIZYUから問題を出題いたします。“LONDON 降臨”クイズ、問題！ ザ・ビートルズがジャケット撮影をしたということで、世界的に有名になったロンドンの道路の名前はなんですか？
SUZUKA：場所は知っているけど！ 名前はわかりやすい？ 単純系？
MIZYU：ビートルズ好きだったら知っているかも。ビートルズのアルバムのタイトルにそのままなっている。
SUZUKA：“LONDON 降臨”！ ハロー・ロード！
MIZYU：違います。でも、ロードです。
RIN：“LONDON 降臨”！ アビイ・ロード！
MIZYU：正解！
KANON：すごい！
MIZYU：速かったじゃない！
RIN：知ってた！
MIZYU：アルバム名でわかった？
RIN：「あれ、あった気がするよな？」って思って、ロードで正解って言ったから、じゃあこれだって思った。
MIZYU：やっぱ、あの一枚はすぐ思い浮かぶよね。私たちもオマージュして、合成してライブで出したり。
SUZUKA：アルバムの『マエナラワナイ』のジャケットも、言うたらビートルズ的なニュアンスが入っているよね。
MIZYU：正解は「アビイ・ロード」でした。1969年に発売されたビートルズのアルバムが「アビイ・ロード」で、アビイは修道院っていう意味で、修道院に続く道がアビイ・ロードって言うそうです。
SUZUKA：結構良い知識ですね。
MIZYU：我々がライブする「ラウンドハウス」っていうライブハウスから車で10分弱のところにあります。
KANON：絶対行こ！ 何周もしなきゃ！
RIN：行かなきゃ！
MIZYU：歩みたいなって思います。「アビイ・ロード」を覚えていきましょう。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624