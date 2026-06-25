ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「俺の母さんに連絡先伝えておいたよ」妻「余計なことしないでよ…… 夫「俺の母さんに連絡先伝えておいたよ」妻「余計なことしないでよ…」夫の一方的な押しつけに妻が浮かない表情で帰宅…その理由に衝撃 夫「俺の母さんに連絡先伝えておいたよ」妻「余計なことしないでよ…」夫の一方的な押しつけに妻が浮かない表情で帰宅…その理由に衝撃 2026年6月25日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「良かれと思って」というのは相手を想う善意から出る行動ですが…。実は相手のニーズとズレていて“独りよがり”や”迷惑”になってしまうことが多いもの。今回はまさのそのパターン！ せっかく勇気を出して告白した奥さんの気持ちも、無下にしてしまい…!?>>【まんが】俺の母さんに頼もうよ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】俺の母さんに頼もうよ 「慰謝料400万円確定!?」ツーショット写真で大金ゲット…元夫の妄想が止まらない！【私が義妹と縁を切った理由 Vol.185】 「風のせいでしょ」自分の罪を認めない隣人に悩む日々…さらには私の悪口を言い触らし始め!?【うちの畑を荒らす隣人 Vol.6】