21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）
予想　0.47%　前回　0.62%（前月比)

メキシコ雇用統計（5月）
予想　2.58%　前回　2.46%（失業率)

チポローネECB理事、イベント講演
ムーラン仏中銀総裁、イベント講演

21:30　
米個人所得・支出（5月）
予想　0.5%　前回　0.0%（個人所得・前月比)　
予想　0.6%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　4.1%　前回　3.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.4%　前回　3.3%（コアPCE価格指数・前年比)

米新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30　
予想　22.5万件　前回　22.6万件

米失業保険継続受給者数（06/07 - 06/13）
予想　180.5万件　前回　181.0万件

米耐久財受注（速報値）（5月）21:30　
予想　-4.7%　前回　8.0%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.1%（輸送除くコア・前月比)

米実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）
予想　1.6%　前回　1.6%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)　
予想　3.5%　前回　3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　4.4%　前回　4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)

21:45　
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）

26日
4:00
メキシコ中銀政策金利（6月）
予想　6.5%　前回　6.5%（オーバーナイト・レート)

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

4:40　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）

7:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。