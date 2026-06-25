ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）

予想 0.47% 前回 0.62%（前月比)



メキシコ雇用統計（5月）

予想 2.58% 前回 2.46%（失業率)



チポローネECB理事、イベント講演

ムーラン仏中銀総裁、イベント講演



21:30

米個人所得・支出（5月）

予想 0.5% 前回 0.0%（個人所得・前月比)

予想 0.6% 前回 0.5%（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（5月）21:30

予想 0.4% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)

予想 4.1% 前回 3.8%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 3.4% 前回 3.3%（コアPCE価格指数・前年比)



米新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30

予想 22.5万件 前回 22.6万件



米失業保険継続受給者数（06/07 - 06/13）

予想 180.5万件 前回 181.0万件



米耐久財受注（速報値）（5月）21:30

予想 -4.7% 前回 8.0%（前月比)

予想 0.5% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)



米実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）

予想 1.6% 前回 1.6%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)

予想 3.5% 前回 3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 4.4% 前回 4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)



21:45

ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）



26日

4:00

メキシコ中銀政策金利（6月）

予想 6.5% 前回 6.5%（オーバーナイト・レート)



2:00

米7年債入札（440億ドル）



4:40

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）



7:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、国際問題評議会出席（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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