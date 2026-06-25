「妻の指示には従わない！」夫が息子のために決意！ 泣いて夫をコントロールする妻の立場は？【妻の手料理に異議あり Vol.6】
■これまでのあらすじ
妻は食費の節約を正しいと考えるが、夫は妻の極端な管理に悩んでいた。何も言わない息子の本心がわからず行動に移せずにいると、スカスカの愛妻弁当を見た同僚から食事量の少なさを指摘される。夫は息子のために親として立ち上がる決意をして…。
妻は食費の節約を正しいと考えるが、夫は妻の極端な管理に悩んでいた。何も言わない息子の本心がわからず行動に移せずにいると、スカスカの愛妻弁当を見た同僚から食事量の少なさを指摘される。夫は息子のために親として立ち上がる決意をして…。
【夫 Side Story】
妻が家計にかかる食事の金額を規制し始めてから、外食にもほぼ行かなくなりました。だから息子にとってバイキングは初めての場所だったのです。
息子はどうやら、唐揚げが好きみたいです。
家では無言で箸を動かすだけですが、この日はふたりでたくさん話をしました。
そして、食事の量が足りていないこと、でも母親に何を言われるかが怖くて言えなかったことを、息子はやっと打ち明けてくれたのです。
もう妻が泣いても決しておじけづかない。家計管理は自分が握ることにしました。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん
(ウーマンエキサイト編集部)