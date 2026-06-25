「洗濯物を乾かしていた」女性教員、授業中に焦げた臭いに気付く…４階からの避難時は「救助袋」使えず

東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災は、２６日で１週間となる。

児童や教職員ら全員の命が助かったものの、火災への備えは生かされず、初期消火や避難のあり方に課題を残した。（寺倉岳、林麟太郎）

校舎４階の音楽室で、４０歳代の女性教員が焦げた臭いに気付いたのは、１９日午前１０時５０分頃。５年生の児童２４人への授業中だった。隣の音楽準備室につながるドアを開けると、室内で煙が上がっていた。

「ジリリリリ」。直後に火災報知機が鳴った。授業を受けていた男子児童は「パニックになった」と振り返る。駆けつけた担任の男性教員が消火器を火元に噴射したが、勢いは収まらない。煙は音楽室に入り込み、廊下にも回り始めた。

男性教員らは児童の避難方法の選択を迫られた。まず、地上に滑り降りる「救助袋」の使用を試みたが、うまく使えなかった。救助袋は音楽室の校庭側に備え付けられていた。

屋内階段を使った避難は、音楽室近くの階段入り口の防火シャッターが閉まっており、難しかった。シャッターの横には避難用ドアもあったが、廊下には煙が充満しており、断念せざるを得なかった。

このため、男性教員は音楽室に戻り、児童を１人ずつ抱きかかえて、高さ約１メートルの窓から３階のひさしの上に避難させた。一部の児童は自らひさしに出た。

柵のないひさしの幅はわずか約８０センチ。転落の危険もあった。炎と煙で「焦げ臭く、熱風が来る」（男児）中、児童らはすすで黒くなりながら、小さな体をさらに縮ませて救助を待った。

学校側は１９日の記者会見で、「音楽室や音楽準備室での火災は想定していなかった」と説明した。同校は月１回、避難訓練を行っていたが、救助袋を使った訓練はしばらく行っていなかったという。

元東京消防庁麻布署長の坂口隆夫氏は、学校側の対応について、「遅くとも火災報知機が鳴った段階で避難すべきだった。屋内消火栓も使えば消火できた可能性がある」と指摘する。

学校防災に詳しい東京学芸大の渡辺正樹特任教授は「教員は無理に消火するより、児童を連れて安全に逃げることを優先すべきだ」とし、火の気のない場所からの出火も含め、「様々なケースを想定して避難訓練する必要がある」と話した。

女性教員は警視庁滝野川署に対し、音楽準備室で「洗濯物を乾かしていた」と説明。焼け跡からは電気ストーブや送風機、衣類が見つかっており、同署は失火の疑いで調べている。