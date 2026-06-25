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25日午後8時58分ごろ、青森県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、青森県の八戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□青森県
八戸市

■震度3
□青森県
おいらせ町　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町

□岩手県
盛岡市　二戸市　八幡平市
軽米町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
田子町　平内町　東通村

□岩手県
葛巻町　岩手町　紫波町
矢巾町　九戸村　一戸町
宮古市　久慈市　普代村
野田村　岩手洋野町　釜石市
住田町　大槌町　遠野市
一関市　奥州市

□宮城県
栗原市

■震度1
□青森県
横浜町　六ヶ所村　新郷村
青森市　つがる市　蓬田村
外ヶ浜町　中泊町　むつ市
佐井村

□岩手県
滝沢市　雫石町　山田町
岩泉町　田野畑村　大船渡市
陸前高田市　花巻市　北上市
西和賀町　金ケ崎町　平泉町

□宮城県
気仙沼市　登米市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　岩沼市
石巻市　東松島市　松島町

□北海道
函館市

□秋田県
大館市　鹿角市　北秋田市
小坂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。