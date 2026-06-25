青森県で最大震度4のやや強い地震 青森県・八戸市
25日午後8時58分ごろ、青森県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、青森県の八戸市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□青森県
八戸市
■震度3
□青森県
おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町
盛岡市 二戸市 八幡平市
軽米町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
田子町 平内町 東通村
□岩手県
葛巻町 岩手町 紫波町
矢巾町 九戸村 一戸町
宮古市 久慈市 普代村
野田村 岩手洋野町 釜石市
住田町 大槌町 遠野市
一関市 奥州市
□宮城県
栗原市
■震度1
□青森県
横浜町 六ヶ所村 新郷村
青森市 つがる市 蓬田村
外ヶ浜町 中泊町 むつ市
佐井村
□岩手県
滝沢市 雫石町 山田町
岩泉町 田野畑村 大船渡市
陸前高田市 花巻市 北上市
西和賀町 金ケ崎町 平泉町
□宮城県
気仙沼市 登米市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 岩沼市
石巻市 東松島市 松島町
□北海道
函館市
□秋田県
大館市 鹿角市 北秋田市
小坂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。