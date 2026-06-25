「いや、絶対にないです」日本代表の主将が“即否定”した指摘は？「絶対に出ちゃダメ」【W杯】
現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦する。
初戦で強豪オランダと２−２のドローに持ち込んだ森保ジャパンは、続くチュニジア戦に４−０で圧勝した。
スウェーデン戦前日の取材で、「４点を決めた後に緩む心配もあるのではないか」と質問を受けたキャプテンの板倉滉は「いやもう、絶対にないです」と否定した。
「緩みことはないし、まず自分たちが目標にしているところが、グループリーグ突破だけではないし。優勝を見ているというところで。また、難しいのは、優勝を目指しているけど、一戦一戦というところ。そこに対してのブレは、絶対に出ちゃダメだし」
29歳のCBは、「チュニジア戦で、４―０で勝っているから、グループリーグを突破した後のことを考えているかと言うと、そうではない。みんなが次のスウェーデン戦にフォーカスしている。後は、チームミーティングはもちろん入れているし。そういうところでの気の緩みはないかなと思って見ています」と力強い口調で語った。
スウェーデン戦への集中は、しっかりできていると強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
初戦で強豪オランダと２−２のドローに持ち込んだ森保ジャパンは、続くチュニジア戦に４−０で圧勝した。
スウェーデン戦前日の取材で、「４点を決めた後に緩む心配もあるのではないか」と質問を受けたキャプテンの板倉滉は「いやもう、絶対にないです」と否定した。
「緩みことはないし、まず自分たちが目標にしているところが、グループリーグ突破だけではないし。優勝を見ているというところで。また、難しいのは、優勝を目指しているけど、一戦一戦というところ。そこに対してのブレは、絶対に出ちゃダメだし」
29歳のCBは、「チュニジア戦で、４―０で勝っているから、グループリーグを突破した後のことを考えているかと言うと、そうではない。みんなが次のスウェーデン戦にフォーカスしている。後は、チームミーティングはもちろん入れているし。そういうところでの気の緩みはないかなと思って見ています」と力強い口調で語った。
スウェーデン戦への集中は、しっかりできていると強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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