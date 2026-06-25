「中国のサプライチェーン」は外資企業の必須選択肢に＝チェーン博

北京で6月22日から開催されている第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（チェーン博）では、人工知能（AI）が最大の見どころの一つとなっています。エンボディドロボットが至る所で見られ、国内外のトップクラスのAI企業が最先端の成果を集中して展示し、会場には初めて「AI専用エリア」も設置されました。こうした本格的なイノベーションの潮流が、多国籍企業の出展意欲を引き続き盛り上げています。チェーン博はすでに、外資企業が中国のイノベーションチェーンに深く溶け込むための重要な基盤となっています。

米プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）大中華圏サプライチェーン総裁兼チーフ・サステナビリティー責任者（CSO）の楊源氏は、「中国は自動化とAIの応用分野で、他国を大きく引き離して世界の先頭を走っている。今後、私たちもAIや自動化により重点を置き、サプライチェーン全体のレベルをさらに高めていきたい」と語りました。

米スカイワークス・ソリューションズのグローバル営業・マーケティング上級副社長トッド・レピンスキー氏は、「私たちは中国市場での事業展開をさらに深めていきたい。今回の博覧会はまさに絶好の機会だ。新たなパートナーを増やすことも重要だが、それ以上にデータセンター、自動車産業といった複雑かつ高度な産業エコシステムにしっかりと根を下ろすことも重要だ」と話しました。

米メドトロニックのグローバル上級副社長兼大中華圏社長の顧宇韶氏は、「いくつかのサプライチェーンパートナーに尋ねたところ、その調達範囲は半径20〜30キロメートル以内で、24時間以内に最新のソリューションや試作品を提供できるという。中国のサプライチェーンが持つ強靭（きょうじん）性と迅速な対応力がどれほどのものか分かってもらえると思う」と述べました。（提供/CGTN Japanese）