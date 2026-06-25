ベランダで思いがけないものを発見した猫さん。その後見せた夢中すぎる姿が可愛いと話題を呼んでいます。

投稿には「一生懸命なところが大好きw」「んにゃんにゃ言ってて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ベランダに『カナブン』を見つけた猫→どうしても近くに行きたくて…尊すぎる『一生懸命な光景』】

ベランダで見つけたのは...

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』に投稿されたのは、茶トラの「麦くん」と白猫の「ハルくん」のある日の様子。この日、麦くんはベランダでひっくり返っているカナブンを発見したそう。すると、その瞬間からカナブンに釘付けになってしまったのだとか。

目の前の小さな来訪者が気になって仕方がなかったのか、興奮して爪とぎを始めたといいます。そんな麦くんのただならぬ様子が気になったのか、ハルくんもやってきたそうです。

夢中な麦くんと冷静なハルくん

しかし、カナブンへの反応は2匹でまったく違っていたといいます。

麦くんはカナブンを見つめながら、何かを話しかけるようにずっと鳴いていたそうです。一方のハルくんはというと、そこまで興味を示さず冷静な反応だったそう。

どうしても会いたかった？

その後も麦くんの興味は尽きなかったようで、投稿主さんに向かって「窓を開けて！」とお願いしているかのように何度も鳴いてアピール。しかし、投稿主さんは虫が苦手とのことで、その願いは残念ながら叶わなかったそうです。

しばらくしてカナブンは無事にベランダから飛び立っていったそうですが、麦くんはその後も数日間毎日ベランダを確認していたのだとか。麦くんにとって、カナブンとの出会いは忘れられない出来事になったようです。

投稿には「一生懸命なところが大好きw」「んにゃんにゃ言ってて可愛い」「尋常じゃないおしゃべりw」「鳴き声に癒される」「可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』では他にも、麦くんとハルくんの可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「茶トラの麦」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。