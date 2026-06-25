猫が『キライな人』に対して確実にしない行動5選

猫は警戒心の強い動物です。そのため、相手への信頼や安心感が行動に表れやすいとされています。もちろん個体差はありますが、次のような行動は苦手な相手にはあまり見せない傾向があります。

1.自分から近づいてくる

猫が自ら近寄ってくるのは、相手を危険な存在と認識していないサインのひとつです。

警戒している相手に対しては一定の距離を保ったり、必要以上に接触を避けたりすることがあります。一方で、部屋に入ると近寄ってきたり、そばでくつろいだりする場合は、その人の存在に安心感を抱いている可能性があるでしょう。

ただし、人見知りの強い猫や慎重な性格の猫では、信頼していても積極的に近づかないことがあります。

2.体を預けてリラックスする

猫が隣で横になったり、体をくっつけたりする行動も信頼関係を示すサインとして知られています。

猫は眠っている間やくつろいでいる間は防御力が低下します。そのため、安心できない相手の近くではなかなか気を緩めません。

近くで香箱座りをしたり、足元で寝たりする様子が見られる場合は、その人を安心できる存在として受け入れている可能性があります。

3.ゆっくりまばたきをする

猫同士のコミュニケーションでも見られるのが、ゆっくりとしたまばたきです。これは敵意がないことを示す行動のひとつと考えられており、飼い主との間でもよく見られます。

もちろん「大好き」という意味を断定できるわけではありません。しかし、警戒している相手に対して目を細めながら穏やかにまばたきをすることは少ないため、安心して接している目安にはなるでしょう。

4.お腹を見せてくつろぐ

お腹は猫にとって急所のひとつです。お腹を見せながらリラックスする行動は、気温や寝やすい環境などの影響で見られることもありますが周囲への警戒が薄れている可能性があります。

ただし、お腹を見せることと触ってほしいことは別です。急に触ると嫌がる猫も少なくありません。安心しているサインとして受け取りつつ、猫の反応を見ながら接することが大切です。

5.スリスリと体をこすりつける

猫が顔や体をこすりつける行動には、自分のにおいを付ける意味があると考えられています。

頬やあご周辺には臭腺があり、スリスリすることでにおいを残します。これは縄張りに関わる行動でもありますが、安心できる対象に対して行われることも少なくありません。

苦手な相手に対して自ら体をこすりつけるケースは比較的少ないため、好意的な感情や安心感の表れと考えられるでしょう。

好感度を見分けるポイント

猫の好感度を判断するときは、ひとつの行動だけで決めつけないことが大切です。

例えば、近づいてくるけれど触られるのは苦手な猫もいます。反対に、距離は保ちながらも同じ部屋で過ごしたがる猫もいるでしょう。

重要なのは「一緒にいることを選んでいるか」という点です。

飼い主の近くで眠る、後をついてくる、同じ空間で落ち着いて過ごすなどの行動が複数見られる場合は、比較的良好な関係が築けている可能性が高いといえます。

また、猫は性格による個体差が非常に大きい動物です。他の猫と比較するのではなく、その子なりの信頼表現を見つけてあげましょう。

まとめ

猫が苦手な相手には、自分から近づく、体を預ける、ゆっくりまばたきをする、スリスリするといった「安心のサイン」をあまり見せない傾向があります。

ただし、ひとつの行動だけで好感度を判断することはできません。愛猫の普段の様子や性格も踏まえながら、複数のサインを総合的に見ることが大切です。

もし積極的な愛情表現が少なくても、同じ部屋で落ち着いて過ごしているなら十分に信頼されている可能性があります。愛猫らしいコミュニケーションの形を理解しながら、無理のない距離感で関係を深めていきましょう。