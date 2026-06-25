宿題をしている娘さんの目の前にどっかりと横になった猫さん。そっぽを向いたまま、しっぽだけを教科書に乗せて邪魔をしてきたのだとか。動画は38万回以上も再生され、「大人になった時に懐かしく恋しくなる思い出」「ネコハラ受けたい」とのコメントが集まっています。

【動画：娘が『宿題』をしていると、机の上にやってきた猫…思わず笑ってしまう『ネコハラ』】

娘さんの宿題を邪魔する猫さん

Instagramアカウント「nami.ikeda」さまに登場したマナくんは、テーブルで宿題をしていた娘さんの目の前にどっかりと横になっていたのだとか。娘さんの方に背を向け、視線も合わせないようにしていたとのこと。

マナくんがしっぽを教科書の上に乗せてくるので、娘さんはしっぽを片手で掴んで邪魔をされないようにしていたのだそう。するとマナくんは、しっぽを動かしてその手を振り払ったのだとか。

繰り返されるネコハラ

自由になったしっぽを振り回し、再び教科書の上に乗せるマナくん。宿題をしている娘さんにちょっかいを出しているのは、どうやらわざとのようです。娘さんは、再びしっぽを片手で避けたとのこと。

娘さんが何度しっぽをどけても、マナくんは移動することもなく、そのままその場に居座っていたのだそう。娘さんは、あまりにマナくんが邪魔をしてくるので、「どこで宿題をしたらいいの！」とご立腹だったのだとか。

息子さんにもネコハラ

マナくんは、娘さんだけではなく息子さんにも同じようにネコハラをしているとのこと。息子さんが色塗りをしている塗り絵の上に横になり、しっぽをぶんぶんと振り回しています。

娘さんとは対照的に、息子さんはマナくんのネコハラをまったく気にしていないようだったのだそう。マナくんの絶妙なお邪魔が、日常生活の一部になっているのかもしれませんね。

マナくんが娘さんの宿題の邪魔をする姿は、Instagramで38万回以上も再生され、「ノールックで邪魔するヌコ」「遊んでほしいネコの抵抗」「私も昔やられました。机はひんやりして気持ちいいのよ～」「猫に意地悪してるのかと思ったら逆だった…」「笑っちゃいけないんだけど可愛すぎる」「カマってオーラがバリバリ！」「このネコハラはかわいい許す」「左手で猫と遊びつつ右手で宿題するしかない^_^」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「nami.ikeda」さまには、3匹の猫たちと投稿主さんの日常の様子がたくさん投稿されています。子どもたちと猫たちの可愛らしいやり取りに癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nami.ikeda」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。