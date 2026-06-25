AKIRA「9年ぶりに戻って来ます」 『HiGH＆LOW』シリーズ最終章製作、始動を告げるライブ開催決定
映画『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』（2017公開作）の舞台あいさつ付き上映イベントが、6月24日に開催され、AKIRA、NAOTO、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人、平沼紀久監督が登壇。『HiGH＆LOW』プロジェクトの企画・プロデューサーであるHIROもサプライズで登壇し、シリーズ最終章となる『HiGH＆LOW THE 新世界』の製作決定、シリーズ10周年を記念したライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」の開催を発表した。
【写真】AKIRA、NAOTO、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人らが登壇！ 舞台あいさつの様子
連続ドラマ4本を制作、映画7本で累計興行収入89億円、累計動員621万人を突破し、音楽・コミック・LIVE・テーマパーク・フラッシュアニメ・ソーシャルゲームなど、あらゆるメディアを融合させた世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH＆LOW』シリーズ。
この日上映された2017年公開の映画『FINAL MISSION』について白濱は「観客の皆さんも新鮮に観られたのではないかと思います」と懐かしんでいた。
そんななか、サプライズゲストとして『HiGH＆LOW』シリーズ企画・プロデュースのHIROが登壇。「長い間『HiGH＆LOW』シリーズを応援してくださっている方々に直接感謝の気持ちをお伝えするとともに、少しでも喜んでいただきたいと思いまして。今日は特別な映像を用意してきました！」と発声し、映画『HiGH＆LOW』シリーズ最終章『HiGH＆LOW THE 新世界』超特報映像を上映。
本邦初公開の映像と共に約9年ぶりのシリーズ新作となる最終章製作を発表したHIROは「本シリーズはスケールの大きい作品なので時間がかかる事も多かったですが、ファンの皆さんが満足いくようなサプライズも沢山盛り込まれた作品になると思います。ぜひ楽しみにしていてください」と伝えた。
本日登壇したキャスト陣は新作にも出演。AKIRAは「僕は琥珀として9年ぶりに戻って来ます。髪の毛を伸ばしていた理由が明かされましたね！」とニッコリ。NAOTOも「ジェシーとして9年ぶりに戻って来ました！」とカムバック宣言。
また白濱は「今回の映像にはまだ登場していませんが…僕もバーニーとして出演させてもらっています」と話し、前作からかなりの変貌を遂げている事を明かしながら「だから映っていませんでした！」と期待をあおっていました。
今回メガホンを取る平沼監督は「今作では今まで『HiGH＆LOW』を牽引していたキャストが新しい形で共演することになるので、そこを本当に楽しみにしていただきたいです。また『HiGH＆LOW』をさらに世界に広げていきたいので海外アーティストやキャストも参加しているので、そちらもお楽しみに！」とスケールアップを約束し、世界中に『HiGH＆LOW』を発信したいとの構想を語った。
さらにライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」が9月22・23日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されることも発表。
川村は「この10年間の『HiGH＆LOW』の世界観をギュッと詰め込んだライブになります」と話し、AKIRAは「これまでの『HiGH＆LOW』を継承しつつも『新世界』という映画のタイトルにふさわしい新しい『HiGH＆LOW』のエンタテインメントをお届けできれば」と意気込む。
HIROが「新曲をお披露目したり、過去の楽曲をやったり、いまだかつてないこの時にしか見られないものになるはず」と予告すると、吉野も「新曲もやりますし、今まで『HiGH＆LOW』を彩ってきた過去の名曲も色々と形を変えてパフォーマンスしますのでお楽しみに！」と呼び掛けていた。
最後にHIROは「『HiGH＆LOW』を昔から好きな方も、初めて観る方も絶対に面白いと思う作品になると思います。『HiGH＆LOW』は公開に向けてどんどんサプライズ発表をしていくスタイルなので、今日を皮切りに色々な事が解禁されていきます。それも含めて楽しみながら、作品の完成をお待ちください」とあいさつした。
映画『HiGH＆LOW THE 新世界』は2027年公開。「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」は神奈川・Kアリーナ横浜にて9月22・23日開催。
連続ドラマ4本を制作、映画7本で累計興行収入89億円、累計動員621万人を突破し、音楽・コミック・LIVE・テーマパーク・フラッシュアニメ・ソーシャルゲームなど、あらゆるメディアを融合させた世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH＆LOW』シリーズ。
この日上映された2017年公開の映画『FINAL MISSION』について白濱は「観客の皆さんも新鮮に観られたのではないかと思います」と懐かしんでいた。
そんななか、サプライズゲストとして『HiGH＆LOW』シリーズ企画・プロデュースのHIROが登壇。「長い間『HiGH＆LOW』シリーズを応援してくださっている方々に直接感謝の気持ちをお伝えするとともに、少しでも喜んでいただきたいと思いまして。今日は特別な映像を用意してきました！」と発声し、映画『HiGH＆LOW』シリーズ最終章『HiGH＆LOW THE 新世界』超特報映像を上映。
本邦初公開の映像と共に約9年ぶりのシリーズ新作となる最終章製作を発表したHIROは「本シリーズはスケールの大きい作品なので時間がかかる事も多かったですが、ファンの皆さんが満足いくようなサプライズも沢山盛り込まれた作品になると思います。ぜひ楽しみにしていてください」と伝えた。
本日登壇したキャスト陣は新作にも出演。AKIRAは「僕は琥珀として9年ぶりに戻って来ます。髪の毛を伸ばしていた理由が明かされましたね！」とニッコリ。NAOTOも「ジェシーとして9年ぶりに戻って来ました！」とカムバック宣言。
また白濱は「今回の映像にはまだ登場していませんが…僕もバーニーとして出演させてもらっています」と話し、前作からかなりの変貌を遂げている事を明かしながら「だから映っていませんでした！」と期待をあおっていました。
今回メガホンを取る平沼監督は「今作では今まで『HiGH＆LOW』を牽引していたキャストが新しい形で共演することになるので、そこを本当に楽しみにしていただきたいです。また『HiGH＆LOW』をさらに世界に広げていきたいので海外アーティストやキャストも参加しているので、そちらもお楽しみに！」とスケールアップを約束し、世界中に『HiGH＆LOW』を発信したいとの構想を語った。
さらにライブ「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」が9月22・23日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されることも発表。
川村は「この10年間の『HiGH＆LOW』の世界観をギュッと詰め込んだライブになります」と話し、AKIRAは「これまでの『HiGH＆LOW』を継承しつつも『新世界』という映画のタイトルにふさわしい新しい『HiGH＆LOW』のエンタテインメントをお届けできれば」と意気込む。
HIROが「新曲をお披露目したり、過去の楽曲をやったり、いまだかつてないこの時にしか見られないものになるはず」と予告すると、吉野も「新曲もやりますし、今まで『HiGH＆LOW』を彩ってきた過去の名曲も色々と形を変えてパフォーマンスしますのでお楽しみに！」と呼び掛けていた。
最後にHIROは「『HiGH＆LOW』を昔から好きな方も、初めて観る方も絶対に面白いと思う作品になると思います。『HiGH＆LOW』は公開に向けてどんどんサプライズ発表をしていくスタイルなので、今日を皮切りに色々な事が解禁されていきます。それも含めて楽しみながら、作品の完成をお待ちください」とあいさつした。
映画『HiGH＆LOW THE 新世界』は2027年公開。「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY FEVER」は神奈川・Kアリーナ横浜にて9月22・23日開催。