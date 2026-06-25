”ひろゆき”こと実業家の西村博之氏が総合プロデュースし、２７、２８日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定だった音楽フェス「ＵＰ―Ｔ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＨＥＲＯ ＳＯＮＩＣ ２０２６」が、台風７、８号の接近に伴い開催を中止すると２５日、公式サイトで発表された。

同サイトは「６月２７日（土）、６月２８日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました『ＵＰ‐Ｔ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＨＥＲＯ ＳＯＮＩＣ ２０２６』は、台風７号および台風８号の影響により、会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、開催を中止することを決定いたしました」と報告。「また、６月２８日（日）につきましては、当日の天候は回復する予報ではありますが、前日の影響による会場設備の復旧作業に時間を要し、本来予定しておりましたプログラムを十分な形で実施することが困難であると判断したため、あわせて開催を中止とさせていただきます」とした。

フェスにはＡＫＢ４８、ＳＫＥ４８、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ、ロージークロニクル、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮら女性アイドルグループが集結する予定だった。