お笑いコンビ「ダイアン」（ユースケ、津田篤宏）が２５日、都内で行われた日本語版吹き替えを担当した映画「スーパーガール」（２６日公開）の公開前日特別試写イベントに出席した。

２人は作品内で、宇宙ならずの者の声を担当。公開日を目前に控え、ユースケは「１回海外に行って、役作りした。非常に興奮しております。いよいよだ」と心境を語った。

２人の吹き替えについて、声優の武内駿輔は「ダイアンの２人の向上心がシーンとマッチしてる」と絶賛。津田は「あれ、どこに出てくるんだっけ？」ととぼけたが、観客には登場シーンのヒントを与えた。

すっかり盛り上がった２人だったが、この日の観客が鑑賞するのは何と字幕版。津田は「むちゃくちゃやん。（ここまでの会話は）何の時間なん？ どうやって探すねん」と激しくツッコミを入れたが、その代わりに？ イベント限定で予告編のスーパーマンの声の生アフレコを披露。「あえて仲良くなりたい感じで行きました。出せるものは全部出しました」（津田）、「ちょっとだいぶ思春期な感じ。思春期中学生のスーパーマン」（ユースケ）とこだわり、結果は大接戦に。勝者が決まらなくなると「僕が決めていいですか。同点ということで」と津田。最後は津田の持ちギャグと作品名をかけた「ゴイゴイスーパーガール」の掛け声でしめた。