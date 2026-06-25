小林旭、石原裕次郎との逸話など芸能生活70年を回顧 10億超の負債抱えた過去も「いい人生」と言い切るスターの美学
7月2日に放送されるBS11の音楽番組『鶴瓶のええ歌やなぁ』（毎週木曜 後8:00）に小林旭と大月みやこがゲスト出演する。落語家の笑福亭鶴瓶とフリーアナウンサー・八木亜希子がＭＣを務め、名曲にまつわる秘話からプライベートまで「歌」と「人生」を丸裸にする大人の歌謡＆トーク番組の収録現場を直撃。日活デビュー70周年の小林と、そのファンを公言する大月が小林の芸能人生を振り返りながらトークを繰り広げ、歌唱パートでは往年の名曲を披露した。収録後には重みと含蓄のある言葉も聞けた。
【動画】小林旭、大月みやこが昭和時代の華やかな芸能界を語る
■銀幕のスター・小林旭が放つ圧倒的なオーラ 70年の歩みを凝縮した年表に驚愕
収録は、スタジオ内に日本映画の黄金期を牽引してきた「マイトガイ」こと小林とデビュー62年を数え今なお演歌界の第一線を走る大月の2人がそろうと、自然と空気も一変。2人が醸し出す雰囲気で、現場は一気に昭和の黄金期のような華やぎに包まれた。鶴瓶が満面の笑みで「銀幕のスター」に節目を祝う花束を贈呈。場内はお祝いムードに。そこに用意されたのは小林の70年にわたる歩みを凝縮した巨大な年表ボードだ。17歳での日活ニューフェイス合格、そして石原裕次郎らとの時代を振り返り。鶴瓶の巧みな話術によって、小林の記憶が鮮やかに、そして重厚にスタジオを埋め尽くしていく。
17歳の時に年齢を1歳分偽って日活ニューフェイスに応募したという、後の伝説を予感させる小林のエピソードからはじまり、「お前に役者はできない」と断じた厳格な父を見返したい反骨心があったなど、当時の出来事を赤裸々に語っていく。石原裕次郎らライバルの存在についても、一本500万円のギャラを稼ぐ裕次郎に対し、自身は200万円からスタートし、最も迫って時でも400万円だったという具体的な数字を交えつつトーク。収録後に小林自身は「鶴ちゃんはムード作りが上手。相手の話をうまく引き込んで話を盛り上げることが上手な人。一緒に話していて楽しい」と振り返っていた。
■世代を超えて響くマイトガイの“唯一無二”の歌声に大月も心酔
番組が進むにつれ、小林が明かした全盛期の金銭感覚を象徴するエピソードは圧巻だった。ゴルフ場開拓のため大小2機の自家用ヘリコプターを所有し、大きい方は10億円近くもしたという。さらに月150万円で専用パイロットを雇い、木場のヘリポートに常駐させていた話には、MC2人からも驚きの声が上がった。その後、ゴルフ場予定地から遺跡が出土し、建設中止に追い込まれ、その際の負債は公表された1億4000万円どころか、実際にはその10倍規模に膨れ上がっていたと語る小林の言葉に、地獄を見た男にしか出せない深みが感じられた。
その一方、親交の深い大月とのエピソードを話す際に見せた、小林の柔和な表情も印象的。互いへの深い敬意を抱く小林と大月の間には、長年を共に闘い抜いた戦友だけが共有できる、温かくも凛とした空気が流れていた。
歌唱パートに入ると、そこには一点の曇りもないスター・小林旭が降臨。新宿の歌声喫茶で若者が歌っていたのを聴いたプロデューサーが直感的に選んだという「北帰行」。大月が「胸が熱くなる」と称賛したその歌声は、かつてギターの弦を押さえて電気が走り、今もギターを触るのが怖いと笑う男のものとは思えないほど、力強く、かつ温かい。さらに「ついて来るかい」「北へ」、そして大月は「女の港」と「夢花火」を披露し、収録は最高潮の盛り上がりを見せていった。
■「とっても幸せ」小林＆大月、長い年月を共に歩んだ盟友が語る互いへの敬意
――お二人で出演した感想をお聞かせください。
【小林】 とっても幸せ。しばらくぶりにゆっくりみやこと会って、ゆっくり顔が見られたからね。
【大月】 とても優しい方で、久しぶりにご一緒できて、いい気持ちにさせていただきました。
――番組中もお話されていましたが、長い芸能生活を改めて振り返ってみていかがですか。
【小林】 どうってことないよ。いつのまにか70年が経っていた。間に世紀の変わりがあったから早かったのかもね。これが昭和みたいに何十年って続いていたら、そうは思わない。今でも思い出すと、昭和30年代の忙しかった時だけが思い出に残っています。それから先の昭和40、50年代、平成……平成なんか何にも残っていないよ（笑）。
――大月さんはいかがでしょうか。
【大月】 子供の頃から見ていたお方。たまたまご縁をいただいて私もデビューし、歌の世界でご一緒させていただいた時から、ずっと途切れなく声をかけていただいております。私なんかは申し訳ないほどのんびりやっている歌い手なのに、こんなに声をかけてくださるなんて。最初からありがたいと思っていました。本当にうれしい出会いだなと改めて感じており、感謝しております。
――今回お互いに歌声やパフォーマンスをご覧になりましたが、感想を聞かせてください。
【大月】 胸が熱くなるような歌ばかりで、もちろんテンポの速い歌も大好きですけど、小林旭ならではの後ろにあるあたたかさを近くで聴かせていただいて、余は満足です（笑）。
【小林】 しばらくぶりにゆっくり聴かせてもらってうれしいです。素敵だね。相変わらず、いい声をしているなって。
――お互いの歌声を聴いたりステージを観たりして、改めてここがすごいと感じた部分はありましたか。
【小林】 今も一生懸命、歌っていらっしゃるから、そういった意味では素晴らしいと思う。俺なんか常に声を出している状態が少なくなってきているから。大したものだと思いました。
【大月】 広さとかあたたかさがずっと変わらずにあります。年齢を重ねてきた良さもありつつ、当時のパワフルな感じも受けました。もう全然変わらないです。私自身もデビューして60年を超えましたが、私もまだまだ何かあるかなと、またファイトをいただいた気がします。
――大月さんも長く第一線で歌い続けていますが、小林さんのような先輩の存在は刺激やよりどころになりますか？
【大月】 もちろんなります。私がキングレコードに入社したとき、それこそ歌の方々は三橋美智也さんや春日八郎さんが大活躍の時代でした。女性の方ではザ・ピーナッツさん、江利チエミさん、ペギー葉山さん、岸洋子さんなどですね。
【小林】 素晴らしい人がいっぱいいたね。
【大月】 デビューから先輩方に恵まれ、出会いに恵まれ、あたたかいところで育ててもらえた気持ちがあったので、甘えていたような気がします。ただ、それもまた私にとっては栄養になっていると思います。今回、小林旭さんとこの番組で声をかけていただいた声をかけていただいたことに感激しました。大先輩と一緒にこういう空気にいられることが、また何か一つ栄養をもらえたような、まだ私も何かあるかな、まだやれるかなという、ファイトをいただきました。
――ご自身の芸能活動について収録で話されていましたが、もし当時のご自分に会いに行けるとしたら、どの時代の小林旭に会いたいですか？
【小林】 別に会いたいとは思わない（笑）。この間、AIで若い頃の小林旭と60代の俺が喋り合っているシーンを作ったけど、何とも言えない変な感じだね。若い頃の仕上がりを見たら「なんだ、このガキは」と子供じみた状態に見えた。そんな自分に戻ってもいいことないだろうね。
自分はやりたいことを勝手気ままにやってきて、やらなくてもいいようなことまでやり、借金までして、我ながら「バカだな。こいつは」と思う。それがなかったら、あぐらをかいて、両手両足にうちわで昼寝していただろうね（笑）。ただ、いい人生だった。いろんな意味で生きている実感があったよね。
さまざまな人たちをこれまで見送ってきて思ったのは、今こうして手で叩くと感じること。これもいずれなくなっちゃう。やりたくても、自分で触りたいと思っても、感覚もなくなっちゃう。無だよね。その無の世界にどうしたって最後は行くわけだから。その先に行ってしまうのに、何が残るのだと。どうせだったら好き勝手なことをして終わった方がいいという結論になるよね（笑）。
（取材・文：遠藤政樹）
■鶴瓶のええ歌やなぁ
BS11 毎週木曜 後8:00〜8:57
＜出演者＞
MC: 笑福亭鶴瓶、八木亜希子
ゲスト：小林旭、大月みやこ
■セットリスト
＜小林旭＞
・北帰行
・ついて来るかい
・北へ
＜大月みやこ＞
・女の港
・夢花火（新曲）
■銀幕のスター・小林旭が放つ圧倒的なオーラ 70年の歩みを凝縮した年表に驚愕
収録は、スタジオ内に日本映画の黄金期を牽引してきた「マイトガイ」こと小林とデビュー62年を数え今なお演歌界の第一線を走る大月の2人がそろうと、自然と空気も一変。2人が醸し出す雰囲気で、現場は一気に昭和の黄金期のような華やぎに包まれた。鶴瓶が満面の笑みで「銀幕のスター」に節目を祝う花束を贈呈。場内はお祝いムードに。そこに用意されたのは小林の70年にわたる歩みを凝縮した巨大な年表ボードだ。17歳での日活ニューフェイス合格、そして石原裕次郎らとの時代を振り返り。鶴瓶の巧みな話術によって、小林の記憶が鮮やかに、そして重厚にスタジオを埋め尽くしていく。
17歳の時に年齢を1歳分偽って日活ニューフェイスに応募したという、後の伝説を予感させる小林のエピソードからはじまり、「お前に役者はできない」と断じた厳格な父を見返したい反骨心があったなど、当時の出来事を赤裸々に語っていく。石原裕次郎らライバルの存在についても、一本500万円のギャラを稼ぐ裕次郎に対し、自身は200万円からスタートし、最も迫って時でも400万円だったという具体的な数字を交えつつトーク。収録後に小林自身は「鶴ちゃんはムード作りが上手。相手の話をうまく引き込んで話を盛り上げることが上手な人。一緒に話していて楽しい」と振り返っていた。
■世代を超えて響くマイトガイの“唯一無二”の歌声に大月も心酔
番組が進むにつれ、小林が明かした全盛期の金銭感覚を象徴するエピソードは圧巻だった。ゴルフ場開拓のため大小2機の自家用ヘリコプターを所有し、大きい方は10億円近くもしたという。さらに月150万円で専用パイロットを雇い、木場のヘリポートに常駐させていた話には、MC2人からも驚きの声が上がった。その後、ゴルフ場予定地から遺跡が出土し、建設中止に追い込まれ、その際の負債は公表された1億4000万円どころか、実際にはその10倍規模に膨れ上がっていたと語る小林の言葉に、地獄を見た男にしか出せない深みが感じられた。
その一方、親交の深い大月とのエピソードを話す際に見せた、小林の柔和な表情も印象的。互いへの深い敬意を抱く小林と大月の間には、長年を共に闘い抜いた戦友だけが共有できる、温かくも凛とした空気が流れていた。
歌唱パートに入ると、そこには一点の曇りもないスター・小林旭が降臨。新宿の歌声喫茶で若者が歌っていたのを聴いたプロデューサーが直感的に選んだという「北帰行」。大月が「胸が熱くなる」と称賛したその歌声は、かつてギターの弦を押さえて電気が走り、今もギターを触るのが怖いと笑う男のものとは思えないほど、力強く、かつ温かい。さらに「ついて来るかい」「北へ」、そして大月は「女の港」と「夢花火」を披露し、収録は最高潮の盛り上がりを見せていった。
■「とっても幸せ」小林＆大月、長い年月を共に歩んだ盟友が語る互いへの敬意
――お二人で出演した感想をお聞かせください。
【小林】 とっても幸せ。しばらくぶりにゆっくりみやこと会って、ゆっくり顔が見られたからね。
【大月】 とても優しい方で、久しぶりにご一緒できて、いい気持ちにさせていただきました。
――番組中もお話されていましたが、長い芸能生活を改めて振り返ってみていかがですか。
【小林】 どうってことないよ。いつのまにか70年が経っていた。間に世紀の変わりがあったから早かったのかもね。これが昭和みたいに何十年って続いていたら、そうは思わない。今でも思い出すと、昭和30年代の忙しかった時だけが思い出に残っています。それから先の昭和40、50年代、平成……平成なんか何にも残っていないよ（笑）。
――大月さんはいかがでしょうか。
【大月】 子供の頃から見ていたお方。たまたまご縁をいただいて私もデビューし、歌の世界でご一緒させていただいた時から、ずっと途切れなく声をかけていただいております。私なんかは申し訳ないほどのんびりやっている歌い手なのに、こんなに声をかけてくださるなんて。最初からありがたいと思っていました。本当にうれしい出会いだなと改めて感じており、感謝しております。
――今回お互いに歌声やパフォーマンスをご覧になりましたが、感想を聞かせてください。
【大月】 胸が熱くなるような歌ばかりで、もちろんテンポの速い歌も大好きですけど、小林旭ならではの後ろにあるあたたかさを近くで聴かせていただいて、余は満足です（笑）。
【小林】 しばらくぶりにゆっくり聴かせてもらってうれしいです。素敵だね。相変わらず、いい声をしているなって。
――お互いの歌声を聴いたりステージを観たりして、改めてここがすごいと感じた部分はありましたか。
【小林】 今も一生懸命、歌っていらっしゃるから、そういった意味では素晴らしいと思う。俺なんか常に声を出している状態が少なくなってきているから。大したものだと思いました。
【大月】 広さとかあたたかさがずっと変わらずにあります。年齢を重ねてきた良さもありつつ、当時のパワフルな感じも受けました。もう全然変わらないです。私自身もデビューして60年を超えましたが、私もまだまだ何かあるかなと、またファイトをいただいた気がします。
――大月さんも長く第一線で歌い続けていますが、小林さんのような先輩の存在は刺激やよりどころになりますか？
【大月】 もちろんなります。私がキングレコードに入社したとき、それこそ歌の方々は三橋美智也さんや春日八郎さんが大活躍の時代でした。女性の方ではザ・ピーナッツさん、江利チエミさん、ペギー葉山さん、岸洋子さんなどですね。
【小林】 素晴らしい人がいっぱいいたね。
【大月】 デビューから先輩方に恵まれ、出会いに恵まれ、あたたかいところで育ててもらえた気持ちがあったので、甘えていたような気がします。ただ、それもまた私にとっては栄養になっていると思います。今回、小林旭さんとこの番組で声をかけていただいた声をかけていただいたことに感激しました。大先輩と一緒にこういう空気にいられることが、また何か一つ栄養をもらえたような、まだ私も何かあるかな、まだやれるかなという、ファイトをいただきました。
――ご自身の芸能活動について収録で話されていましたが、もし当時のご自分に会いに行けるとしたら、どの時代の小林旭に会いたいですか？
【小林】 別に会いたいとは思わない（笑）。この間、AIで若い頃の小林旭と60代の俺が喋り合っているシーンを作ったけど、何とも言えない変な感じだね。若い頃の仕上がりを見たら「なんだ、このガキは」と子供じみた状態に見えた。そんな自分に戻ってもいいことないだろうね。
自分はやりたいことを勝手気ままにやってきて、やらなくてもいいようなことまでやり、借金までして、我ながら「バカだな。こいつは」と思う。それがなかったら、あぐらをかいて、両手両足にうちわで昼寝していただろうね（笑）。ただ、いい人生だった。いろんな意味で生きている実感があったよね。
さまざまな人たちをこれまで見送ってきて思ったのは、今こうして手で叩くと感じること。これもいずれなくなっちゃう。やりたくても、自分で触りたいと思っても、感覚もなくなっちゃう。無だよね。その無の世界にどうしたって最後は行くわけだから。その先に行ってしまうのに、何が残るのだと。どうせだったら好き勝手なことをして終わった方がいいという結論になるよね（笑）。
（取材・文：遠藤政樹）
■鶴瓶のええ歌やなぁ
BS11 毎週木曜 後8:00〜8:57
＜出演者＞
MC: 笑福亭鶴瓶、八木亜希子
ゲスト：小林旭、大月みやこ
■セットリスト
＜小林旭＞
・北帰行
・ついて来るかい
・北へ
＜大月みやこ＞
・女の港
・夢花火（新曲）