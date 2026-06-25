経済安全保障の重要性が世界中で急速に高まっている。近年は米中対立やロシアによるウクライナ侵攻、中東のおける紛争など、地政学的なリスクが相次いで顕在化している。

これに伴い、一国の経済活動や国民生活の基盤を脅かす外部要因への対策が急務となっている。その中核を成す概念が、サプライチェーン、すなわち部品の調達から製造、流通に至る供給網の強靭化である。

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サプライチェーンの強靭化とは、予期せぬ事態によって供給網が寸断された場合でも、致命的な打撃を避け、迅速に回復できる体制を構築することを指す。従来の企業活動においては、コストの最小化と効率性の最大化が優先され、特定の国や地域への過度な生産依存が進められてきた。

しかし、有事の際にその国や地域からの供給が途絶えると、国内の産業全体が麻痺するリスクが浮き彫りになる。そのため、現在の経済安全保障においては、コスト効率だけでなく、安定供給の確保という安全弁の確保が強く求められている。

熊本で台湾の半導体企業TSMCが工場新設

強靭化に向けた具体的なアプローチとしては、まず調達先の多角化が挙げられる。特定の供給国への依存を減らし、複数の国や地域に分散させることで、一カ所でトラブルが発生しても代替ルートで補うことが可能となる。

また、半導体や蓄電池、重要鉱物といった、国家の安全保障や基盤産業に不可欠な特定重要物資については、国内での生産基盤を維持・強化することや、信頼関係で結ばれた友好国との間での供給網構築が進められている。

具体例としてまず挙げられるのが、半導体分野における調達先の多角化である。従来、先端半導体の生産は台湾や韓国に大きく依存してきたが、地政学的リスクの高まりを受け、日本や米国、欧州は生産拠点の分散を進めている。

日本では熊本県において台湾の半導体企業TSMCが工場を新設し、国内での供給能力を強化している。これは単なる国内回帰ではなく、台湾企業との連携を維持しつつ供給網を分散させる取り組みであり、リスク低減と安定供給の両立を図る典型例である。

強靭化によって価格上昇、消費者の負担増につながる懸念も

また、蓄電池や重要鉱物の分野でも同様の動きが見られる。電気自動車に不可欠なリチウムやコバルトについては、中国への依存度が高いことが課題とされてきた。

このため日本や欧米諸国は、オーストラリアやカナダといった資源国との連携を強化し、調達先の分散を進めている。加えて、国内でのリサイクル技術の高度化や代替素材の開発も進められており、供給途絶リスクへの耐性を高めている。

さらに、友好国との供給網構築という観点では、日米欧による半導体や重要物資の協力枠組みが進展している。これらは単なる経済協力にとどまらず、安全保障上の信頼関係を基盤として、緊急時にも相互に供給を補完し合う体制を目指すものである。こうした取り組みは、効率性偏重から脱却し、冗長性と信頼性を組み込んだ新たなサプライチェーンの姿を示している。

しかし、強靭化への取り組みには課題も存在する。調達先の分散や国内回帰、過剰な在庫の保有は、いずれも企業の製造コストや物流コストを押し上げる要因となる。

これにより、最終製品の価格が上昇し、消費者の負担増につながる懸念が拭えない。また、過度な自国中心主義的な供給網の囲い込みは、国際的な貿易摩擦を招き、結果として世界経済全体の成長を阻害するリスクも孕んでいる。

経済安全保障におけるサプライチェーンの強靭化は、単なる企業の危機管理の枠を超え、国家の存立に関わる重要な戦略へと発展した。効率性と安全性のバランスをどのように保つか、また民間のコスト負担を公的にどう支援していくかという点について、今後も持続的な議論と国際的な協調が必要とされる。

文/和田大樹 内外タイムス