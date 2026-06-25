連合新潟は県内の春闘について賃上げの額が過去最高の水準になったと発表しました。



賃上げを決めた県内の運送会社を取材すると燃料費が高騰する中、厳しい選択を余儀なくされていました。



連合新潟は組合から集まった春闘の中間の回答を25日、公表しました。



賃上げ要求額は1万8991円、6.22％に対し、結果は平均額で1万3966円、4.61％となり過去最高の水準となっています。





人手不足や物価高などが賃上げの背景にあるといいます。【連合新潟・小林俊夫会長】「この物価高の中、労使とも真摯に交渉、展開をしていただいて昨年と同水準の賃上げが図れたということについては一定の評価ができる」

こちらの企業も賃上げに踏み切りました。



およそ2800人の社員を抱える運送会社「新潟運輸」です。



【新潟運輸 佐藤修 常務取締役】

「賃上げ等をともなう処遇改善でのドライバー確保ということをやっていかないといけないと思う」



賃上げは2013年から毎年行っていますがドライバーの高齢化が進み人手不足が深刻に……



ここ数年は上げ幅を大きくしていてことしは去年と同等以上の上げ幅になるということです。



一方、中東情勢の悪化による影響も……



連合新潟によると、運輸産業からは「産業全体で影響が直撃し、交渉に影響があった」という声が聞かれたといいます。



新潟運輸でも燃料費やトラック価格の高騰などでコストが上がり苦しい中で、賃上げを決めました。



【新潟運輸 佐藤修 常務取締役】

「業界全体として処遇の改善を図っていかないとなかなか今の運送体系を確保維持できない。できる範囲で賃上げを図ろうというふうにしています」



人手不足に燃料費の高騰……



課題が重なる物流の現場では、難しいかじ取りが求められています。