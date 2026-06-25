サッカー・ワールドカップ日本代表は26日、グループリーグ最後の試合を戦います。



対戦相手・スウェーデンはどんな国なのか、そしてどんなチームなのか？



スウェーデンにゆかりのある店を取材してきました。



北ヨーロッパのノルウェーとフィンランドの間に位置するスウェーデン。人口はおよそ1000万人と日本の10分の1以下ですが、日本でもなじみのあるアパレル大手H＆Mや、家具のIKEAなど、世界的企業を生み出しています。





＜日高キャスターリポート＞「スウェーデンとは一体どんな国なのか北欧家具を扱う企業でお話を伺います」新潟市の北欧家具店「フィンチアンドホーム」。スウェーデン産の家具を数多く取扱っています。＜フィンチアンドホーム 塚越大助社長＞「これがスチールのラックで壁付けで……鉄鉱石が取れるので、それでボルボとかサーブとか軍事産業 とか‥こういう鉄製品に強い」他にも水質のよさと程よい湿度を活かした織物産業も盛んで世界最高峰のラグブランドの商品も並びます。社長の塚越さんは、およそ10年前からスウェーデンのメーカーと取引を行っていて毎年現地を訪れる“スウェーデン通”です。＜フィンチアンドホーム 塚越大助社長＞「でもやっぱりサッカーも皆さん見ますし……おうちの中でそういうサッカー観戦とかするにあたっても、おうちの中の環境っていうのは非常に過ごしやすい環境を作るようにしていて家具とか照明とかそういったものもみんな北欧って栄えていますよね」サッカーは“国民的スポーツ”というスウェーデン。日本は通算対戦成績で負け越しています。警戒するのは強力な2トップ、身長189センチのギョケレシュ選手と、190センチのイサク選手です。ギョケレシュ選手を中心としたスピーディーで無駄のない攻撃が持ち味のチームです。＜フィンチアンドホーム 塚越大助社長＞「スウェーデンの会社の人たちとても仲良くしてもらっているので、やっぱり気持ち応援はやっぱりしたいですよね。ちょっと前に連絡を取り合っていてその時には負けないよみたいな メッセージはありました」フィンチアンドホームではスタッフのみなさんで始業前に試合を観戦するということですが……Q）26日のスウェーデン戦はどちらを応援しますか？「日本を応援します」「スウェーデンも応援します」決勝トーナメント進出をかけたグループリーグ第3戦。試合は日本時間の26日午前8時からです。