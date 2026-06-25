ブラジル代表にネイマールが戻ってきたことで、チームの勢いはさらに増しそうだ。



『The Athletic』は、カルロ・アンチェロッティ監督がネイマールをワールドカップメンバーに選出した際には賛否両論が巻き起こったものの、マイアミで行われた試合で同選手がピッチに姿を見せると、スタジアムは大歓声に包まれたと伝えている。



同紙によれば、ネイマールは今大会で右ふくらはぎの負傷によりグループステージ最初の2試合を欠場していたこともあり、代表復帰に対する懐疑的な声が強まっていたという。





しかしアンチェロッティ監督は試合後、「彼は復帰のために真剣に努力してきた。短い出場時間でも素晴らしいプレイを見せた」と話していた。同監督は「34歳になってもサッカーへの情熱は子どもの頃と変わらない」と語り、その姿勢を高く評価している。さらに、ヴィニシウス・ジュニオールは「私たちのアイドルが戻ってきた」とコメント。「彼はここにいるために戦い続けてきた。今後さらに状態を上げてチームを助けてくれるはずだ」と期待を寄せた。同選手をはじめとするブラジル代表の主力たちがネイマールの存在を特別視していることも伝えられている。ブラジルは日本代表が決勝トーナメントで対戦する可能性がある強豪の1つだ。全盛期ほどの爆発力はないとしても、ネイマールがもたらす経験や影響力は依然として絶大である。同紙は、もし今大会でネイマールが決定的なゴールやアシストを記録すれば、アンチェロッティ監督の決断は正しかったと証明されるだろうと伝えており、日本にとっても警戒すべき存在となりそうだ。