いよいよ2026W杯グループステージも最終節。各グループの1位通過、2位通過、3位通過のシナリオが見えてきたが、1つ考えたいポイントが会場問題だ。



猛暑の北中米大会では、一部のスタジアムが屋根付きとなっている。屋根付きのスタジアムでは空調が完備されていて、『ESPN』は屋内スタジアムでプレイする方が圧倒的に有利と伝えている。



屋根付きスタジアムはアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアム、ダラスのAT&Tスタジアム、ヒューストンのNRGスタジアム、カナダ・バンクーバーのBCプレイスの4会場だ。ロサンゼルスのSoFiスタジアムも屋根付きだが、側面が開放されていて完全な屋内というわけではない。





グループFに入っている日本代表の場合、2位通過ならヒューストンのNRGスタジアムでグループC1位チームとの対戦になる。一方で1位通過の場合はメキシコのモンテレイへ向かわなければならない。コネチカット大学の運動学教授であるダグ・カーサ氏は、屋内スタジアムでプレイすればリカバリーの速度が段違いになると解説する。「屋内でプレイできるのはとてつもなく大きなアドバンテージだ。試合後のリカバリーがはるかに楽になる。マイアミのような場所で試合をすれば、95%の状態に回復するまでに3、4日はかかるだろう。それがヒューストン、ダラス、アトランタでプレイできれば2倍はリカバリーが早くなると予想される。また屋内ならば体温が上がりすぎることも、脱水症状になることも滅多にない。屋内では普段通りのパフォーマンスを発揮できるはずだ」これを考えると、必ずしも1位通過がベストとは言えない。移動距離、暑さ問題も今大会のテーマの1つであり、各国もこのあたりは計算して動いていることだろう。