プレミアリーグのチェルシーがDFの獲得を検討している。



ターゲットは鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのマクサンス・ラクロワ。フランス代表のCBで、今夏のW杯に出場している。



2020年から2024年までヴォルフスブルクでプレイしており、その後パレスにやってきた。加入後から即チームにフィットし、25-26シーズンは公式戦55試合に出場し、CBながら3ゴール3アシストを記録している。





移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーはラクロワを獲得するため、パレスとの交渉をスタートさせたようだ。チェルシーはスカッドの動き次第で、今夏1人、もしくは2人のCBの獲得を計画している。『The Athletic』はラクロワの移籍の可能性について言及。同選手の売却はパレスの財政を手助けするものになると指摘した。パレスは25-26シーズンの冬の市場で、ブレナン・ジョンソンとヨルゲン・ストランド・ラーセンの2人を獲得している。彼らに費やした移籍金は高額で、なおかつ年俸も高い金額を受け取っている。パレスはECLを制したことで来季ELに出場するが、現時点ではUEFAの定める支出ルールであるSCRルールの規定ではギリギリの状態だと同メディアは予想している。今夏チェルシーがいくらのオファーを提示するかはまだ報じられていないが、放出となればヴォルフスブルクから獲得した際に支払った1550万ポンドを超える金額が入ってくるのは濃厚といえるだろう。