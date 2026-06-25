◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（２５日、後楽園ホール）観衆１２０２

プロレスリング・ノアは２５日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

ＧＨＣタッグ選手権は王者組の内藤哲也、ＢＵＳＨＩが征矢学、飯野雄貴と４度目の防衛戦を行った。

互いの連係が真っ向からぶつかった熱戦は、ＢＵＳＨＩの黒い毒切りを顔面に浴びた征矢が窮地に陥ったが激熱な合体技「情熱ＩＳ」で征矢がＢＵＳＨＩを沈めベルトを奪取した。

今年元日にノアへの本格参戦となった日本武道館で丸藤正道、拳王組から王座を奪取した内藤は４度目の防衛に失敗し「今日負けてめちゃくちゃ悔しい」と唇をかみしめ「俺、ＢＵＳＨＩが負けたということはロス・トランキーロス・デ・ハポンが負けたということ。今すぐにでもやり返したいよ」と執念を見せた。

それでも、７・１８大阪大会で清宮海斗との初の一騎打ちに視線を向け「今の全力の内藤哲也を今のプロレスリング・ノアの象徴である清宮選手にぶつけたいと思いますよ」とノアへの継続参戦へ意欲をあらわにし「きっとものすごく楽しい試合になるでしょうね」と不敵にほほ笑んだ。