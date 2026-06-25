２４日（日本時間２５日）の１次リーグ（Ｌ）で、Ｃ組のブラジル（ＦＩＦＡランク６位）はスコットランド（同４２位）と対戦し、エースＦＷビニシウス（２５）の３試合連続ゴールを含む３―０で快勝し、勝ち点７で１位通過した。ビニシウスは１次Ｌ全３試合で得点を挙げたブラジル代表史上５人目の選手となった。後半３１分にはＭＦネイマール（３４）が右足負傷から復帰し、４大会連続となるＷ杯のピッチに立った。前回大会４位のモロッコ（同７位）はハイチ（同８３位）に４―２で勝利し２位通過した。

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王国ブラジルが圧巻の３発で１次Ｌ首位通過を決めた。ビニシウスの３戦連発、待ちに待ったネイマールの復帰。勝ち点３に加え、今後につながる収穫も得た。スコットランドに快勝し、名将・アンチェロッティ監督は、現地メディア「Ｒ７」を通して「良い試合ができた。チーム全体としてのパフォーマンスが素晴らしかった」と腕をまくった。

ビニシウスは、１次Ｌ全３試合で得点を挙げたブラジル代表選手として、７０年大会のジャイルジーニョ、９４年大会のロマリオ、０２年大会のロナウドとリバウドに次ぐ５人目となった。この４人がいた大会はいずれも優勝を果たしている。また、直近１０大会の優勝チームは、すべて１次Ｌ首位突破チーム。優勝チームに共通する２つの吉兆データが追い風になる。

後半３１分には、右足を痛めていたネイマールが復帰。２年８か月ぶりの代表戦出場で、４大会連続となるＷ杯のピッチに足を踏み入れた。選出を疑問視する声もあったが、指揮官は「彼は我々の助けになってくれる」とレジェンドの存在はチームの結束力を強めると強調。チームメートはネイマールのゴールを願い、再三ゴール前でパスを送り続けた。

日本がＦ組２位で決勝Ｔに進めば、ブラジルと１回戦で対戦する。昨年１０月の国際親善試合では日本に初めて敗れたが、この日のスコットランド戦で当時と同じ先発メンバーは４人のみ。当時ネイマールはいなかった。メンバーは大きく代わり、勢いも増して様相は変わった。史上最多６度目の世界一を目指す王国と森保ジャパンの対戦が、現実味を帯びてきた。

◆ビニシウス・ジュニオール ２０００年７月１２日、ブラジル・サンゴンサロ生まれ。２５歳。５歳からフラメンゴの系列のサッカースクールでフットサルを通して技術を磨き、１０歳でフラメンゴの下部組織に入団。１７年５月にフラメンゴとプロ契約を結び、１６歳１０か月でプロデビュー。１８年７月にＲマドリードに完全移籍。代表では各年代別でプレーし、１９年９月にＡ代表デビュー。２２年カタール大会でＷ杯初出場。２６年北中米大会でブラジル史上５人目となる１次リーグ全３試合得点。１７６センチ、７３キロ。利き足は右

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる