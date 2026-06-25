元ＮＭＢ４８の梅山恋和（ここな）が、株式会社プラチナムプロダクションに所属したことを２５日までに発表した。

梅山は２０１６年にＮＭＢ４８に加入。グループを代表する人気メンバーとして活躍し、その透明感あふれるビジュアルと親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了してきた。

２２年４月のグループ卒業後は、舞台を中心に俳優として活動。主演作品をはじめ数々の舞台・映像作品へ出演するなど着実にキャリアを積み重ねてきた。また、ファッション誌やモデル活動など活動の幅を広げ、女優・モデルとして新たな魅力を発信し続けている。

芸能活動１０周年の節目に新天地で活躍することとなった梅山は「新たなスタートラインに立てたことをとても幸せに思います。プラチナムプロダクションでは、新しい私を見つけていけるよう、さまざまなお仕事に挑戦し、ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります」と宣言した。

８月７日には待望の２ｎｄ写真集「ＣＯＣＯＩＲＯ（ココイロ）」（ナンバーセブン刊）の発売も決定している。同作はフィリピン・セブ島で撮影。梅山の持つ透明感あふれる魅力に加え、これまでにない大人びた表情や自然体の笑顔も収められており、さらなる成長を感じられる一冊に仕上がっている。

「この度は誕生日の記念に写真集を発売することができ、本当にうれしく思っています。いつも応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、これからも一つひとつのお仕事に全力で向き合い、『応援してよかった』と思っていただける活動を続けていきたいです。今後とも温かく見守っていただけましたらうれしいです。応援よろしくお願いいたします」とコメントした。