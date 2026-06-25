◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）

８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、２大会ぶり１２度目出場のスウェーデン（同３８位）と１次リーグ第３戦で対戦する。日本時間２６日午前８時にキックオフ。

日本は初戦・オランダ戦でＭＦ鎌田大地がＷ杯初得点を挙げ、２―２のドロー。第２戦・チュニジア戦は鎌田が２戦連続ゴール、ＦＷ上田綺世がＷ杯初ゴールを含む２得点を決め、４―０の大勝に導いた。

今大会に出場している日本選手のＷ杯通算得点では、上田、鎌田、ＭＦ堂安律が２点。２０１８年ロシアまで３大会連続、通算４得点でアジア最多記録を持つ本田圭佑に、あと２点に迫っている。歴代２位の３点には韓国ＦＷ孫興民（ソン・フンミン）、サウジアラビアＦＷのＳ・ドサリら７人がいるが、日本選手による「本田超え」の新記録達成に注目が集まる。

◆アジア勢のＷ杯通算最多得点（※印は今大会出場）

〈１〉４点 本田圭佑

〈２〉３点 ※孫興民、朴智星、安貞桓（以上、韓国）、※Ｓ・ドサリ、アルジャベル（ともにサウジアラビア）、ケーヒル、ジェディナク（ともにオーストラリア）

〈９〉２点 ※鎌田大地、※上田綺世、※堂安律、稲本潤一、岡崎慎司、乾貴士、※タレミ（イラン）、※曹圭成（韓国）ら