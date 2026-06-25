25日午後8時40分、六角川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇佐賀県

武雄市、嬉野市、大町町、江北町、白石町

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】潮見橋基準観測所（武雄市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。六角川の潮見橋基準観測所（武雄市）では、25日21時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。六角川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、武雄市、嬉野市、杵島郡大町町、杵島郡江北町、杵島郡白石町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯潮見橋 水位観測所（武雄市）

・25日20:20（ 現在 ）水位 2.47m -

・25日21:20（１時間後）水位 3.17m レベル4

・25日22:20（２時間後）水位 3.35m レベル4

・25日23:20（３時間後）水位 3.49m レベル4

・26日00:20（４時間後）水位 3.48m レベル4

・26日01:20（５時間後）欠測

・26日02:20（６時間後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯六角川流域

・23日20時30分から25日20時30分までの流域平均雨量 345ミリ

・25日20時30分から25日23時30分までの流域平均雨量の見込み 30ミリ