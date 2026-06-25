サッカー元日本代表GK本並健治氏（62）が25日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。26日に行われるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグの日本代表の第3戦、スウェーデン戦のスコアを予想した。

本並氏は「難しいんですけどね…」としつつ、「3−1」で日本の勝利と予想。「点取って1位通過しないと、（2位通過の場合の次戦の相手は）ブラジルなんですよ。（1位通過した場合に対戦する）モロッコの方がやりやすい。ブラジルですよ？ マジで強い」と話した。

昨年10月に行われたブラジルとの親善試合では日本が勝利していたが、本並氏は「勝ちましたけど、本意気（本番と同様）ではないです。いろんな選手を試してたんで、ブラジルも…」と指摘した。

スウェーデン戦のポイントになる選手については「両サイドですね。（スウェーデンは）両サイドから結構、入れられると弱いっていうのがあるんで。オランダ戦もほとんどサイド攻撃で入れられてたんで」とも。

「だから中村敬斗、もしくは（伊東）純也ですね。その2人が両サイドから切り込めるかですよね」と語った。

3点目を決める選手については「上田綺世ですね。非常に調子がいいです」と断言していた。