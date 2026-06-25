接骨院で行われた個室での特別メニューに違和感…患者の無知を利用した悪質すぎる手口に警鐘を鳴らす！【漫画家インタビュー】
【漫画】本編を読む
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
投稿者の女性が腰痛に悩んでいると、同僚からある接骨院を薦められる。きれいな院内で院長も清潔感があり安心して通っていたところ、ある日、特別メニューを提案され、院内の奥にある個室で違和感のある施術が行われた。後日、同僚にその話をすると……。
■同じような経験をした人が多いことに驚き、悲しい気持ちに
――無知であることを利用されてしまったお話ですが、しばたまさんは初めて体験することや知らない土地に行くときなど、事前の準備はしっかりするタイプですか。
その場であわてるのが怖くて、なるべく調べてから行くタイプです！
コンビニのフラッペという商品が出たときも、購入して飲むまでの流れを調べてから臨みました（笑）。
――自分が知らなかったことで、あとから振り返って恐怖を感じた経験はありますか。
自分の体験ではないのですが中学生の頃、友人が塾の講師と付き合っていたことがありました。当時は話を聞いて「友人はませているから同級生とじゃ合わないのかな」くらいに思っていましたが、今考えると完全にアウトですし、疑うわけじゃないですけど万が一のことを考えるとちょっと怖いですよね……。すぐに別れたのでそこはよかったのですけど。
――このエピソードを読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？
「私も昔経験しました」「逆の場合もあるそうです、整体師を客が、みたいな……」「体験者と同じ立場でもガツンと言えないかも」などの反応がありました！ 特に自分も同じような経験をしたという方がたくさんいて悲しくなりました……。
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
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