5冊まとめ買いで常時20%還元！ 無料、値引、割引も月500種以上ある、BOOK☆WALKERのお得な書籍キャンペーン
「あの本が買いたい」「このマンガを読み返したい」と電子書店をのぞいたら、たまたまセール対象になっていて、お得に買えちゃった！ なんて日は金額以上に得した気分になる。書籍を買うタイミングは、普段買っているマンガの新刊が出たから、好きな著者の著作を買いたいから、知識を仕入れたいから、以前読んでいた書籍を改めて読みたいから…など、さまざまなきっかけがあるだろう。でも、セールやキャンペーンを何気なく眺めていたら興味がある本が安くなっているからこの機会に！ という人も多いのではないだろうか。そんな方に、KADOKAWAグループの総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」のキャンペーン情報をのぞいてみることをおすすめしたい。なぜなら、セール・キャンペーンがひっきりなしに開催されているからだ。
この記事の画像を見る
■オトクに買いたい人に…なんと、毎月500以上のキャンペーンをやってるんです
■見きれないほど豊富なキャンペーンから選べる
BOOK☆WALKERでのキャンペーンは大きく分けて2つ。書籍の「値引・割引・無料キャンペーン」と、書籍購入額に応じてコインが還元される「コイン還元キャンペーン」だ。この2つは対象となる作品が違ったり、作品単体・レーベル・著者単位のくくりだったりと、様々な条件で行われている。無料や値引・割引キャンペーンはなんと月500本以上行われており、時期や頻度にかかわらず「いつ来ても作品が何かしらオトクになっている」状態と言っても過言ではない。（コイン還元キャンペーンにも言えることだが、）ここだけの話、KADOKAWAグループ運営のもと、“中の人たち”が独自に交渉して行っている「他電子書店ではお目にかかれないキャンペーン」も日夜行われているので、いつ、どんなセールがあるのか、予定をこまめにチェックして損はなし！ 形態もあらかじめ割引になっているパターン、クーポンを獲得しカートに適用させるパターン、利用者限定のクーポンコードを入力するパターン、利用条件でコインが還元されるパターンなど様々あるので、利用条件も確認をお忘れなく。
■ガツンと買うならコイン還元キャンペーンをチェック！
BOOK☆WALKERコイン還元キャンペーンは条件や機会がとにかく豊富！ 1コイン＝1円として次回の書籍購入などに使用できるコインが、対象作品の購入で大幅に還元されるキャンペーンを時期や頻度に左右されず、常時開催している。特に、会員登録後の初回購入が200冊まで50％還元だったり、発売前の予約で＋5％がついたり、シリーズ作品を5冊以上まとめ買いすると20%還元されたり、それが場合によっては開催中のキャンペーンと併用できたり（※）と、とにかく多種多様なのだ。
開催期間が長かったり対象作品が多いキャンペーンであれば、還元されたコインでまたキャンペーン対象作品を購入するなんてこともできる。また、例えばシリーズ物を20%還元されるからまず5冊買って読んでみて、やっぱり続きが気になる…‼ と続きの5冊を前回還元されたコインを使用して…と買い方を少し変えるだけで、よりお得に購入できるのだ。
■出版社のKADOKAWAなので、自社作品のキャンペーンに強い！
KADOKAWAグループ運営のため、自社作品に関する割引・コイン還元・試し読み無料キャンペーンの機会が多い。たとえば、『ようこそ実力至上主義の教室へ』『Re:ゼロから始める異世界生活』などのライトノベルレーベルのMF文庫Jや、「機動戦士ガンダム」シリーズや『陰の実力者になりたくて！』『光が死んだ夏』『佐々木とピーちゃん』などのレーベル角川コミックス・エース、『気になってる人が男じゃなかった』『黒猫ろんと暮らしたら』『メンタル強め美女白川さん』などのマンガ・コミックエッセイジャンルなど、KADOKAWA作品の様々なレーベル・ジャンルでセール・キャンペーン企画が開催される。アニメ化作品の小説やマンガ、映画化文芸作品などを購入する機会が多い人は、ぜひキャンペーンをチェックしてほしい。
■ 初めての人はすっごくお得。会員登録から30日以内の初回購入で200冊まで、なんと全作品対象で50％コイン還元！
コイン還元の項目で触れたが、改めて特筆したいのが、会員登録後の初回購入時のキャンペーンは、利用しないともったいない！ ということ。会員登録から30日以内の初回購入を対象に、購入金額(税抜)の50%分が購入日の「翌月末」まで利用できる期間限定コインとして付与される。驚くべきは「全作品が対象」で「金額上限がなし」という点。シリーズ全巻購入や著者一気買いなどしたい場合はうってつけのキャンペーンだ。さらに、作品単位で「新規会員限定80％OFFクーポン」などもあったりするので、新規の人は特にセール一覧を確認してほしい。
■「ここでしか手に入らない限定特典」が買える
イラストペーパーやショートストーリー（SS）など、限定特典がついた書籍が多数。特典の内容を決めるキャンペーンが開催されることも！
■「値下がり待ち」もできる
いつかは読みたいけど、今すぐには時間が取れないから…。そんな作品が頭の片隅にある人も多いのではないだろうか。そんな人に便利なのが購入前に気になった書籍をお気に入りとしてブックマークできる「Check!機能」。アプリがあればPUSH通知が受け取れるので、ブックマーク登録しておくとオトクになるとお知らせがくるのだ。
アニメ化作品の原作マンガを買いたい、シリーズで追っているマンガを買いたい、名作マンガを全巻買いして読み返したい、新生活の為にビジネス本を買いたい、部屋を片付けたいから整理収納の実用書を買いたい…。そんな自分の要望や買いたい状況に合わせて、さまざまなセール・キャンペーンや購入でのコイン還元を取捨選択できたらもっと快適な読書ライフが楽しめるに違いない。ぜひ、豊富なセールを活用していただきたい。
※条件の併用には例外あり。各キャンペーンの適用条件、カートの価格とコイン還元表示をご確認の上ご利用ください。
■オトクに買いたい人に…なんと、毎月500以上のキャンペーンをやってるんです
■見きれないほど豊富なキャンペーンから選べる
BOOK☆WALKERでのキャンペーンは大きく分けて2つ。書籍の「値引・割引・無料キャンペーン」と、書籍購入額に応じてコインが還元される「コイン還元キャンペーン」だ。この2つは対象となる作品が違ったり、作品単体・レーベル・著者単位のくくりだったりと、様々な条件で行われている。無料や値引・割引キャンペーンはなんと月500本以上行われており、時期や頻度にかかわらず「いつ来ても作品が何かしらオトクになっている」状態と言っても過言ではない。（コイン還元キャンペーンにも言えることだが、）ここだけの話、KADOKAWAグループ運営のもと、“中の人たち”が独自に交渉して行っている「他電子書店ではお目にかかれないキャンペーン」も日夜行われているので、いつ、どんなセールがあるのか、予定をこまめにチェックして損はなし！ 形態もあらかじめ割引になっているパターン、クーポンを獲得しカートに適用させるパターン、利用者限定のクーポンコードを入力するパターン、利用条件でコインが還元されるパターンなど様々あるので、利用条件も確認をお忘れなく。
■ガツンと買うならコイン還元キャンペーンをチェック！
BOOK☆WALKERコイン還元キャンペーンは条件や機会がとにかく豊富！ 1コイン＝1円として次回の書籍購入などに使用できるコインが、対象作品の購入で大幅に還元されるキャンペーンを時期や頻度に左右されず、常時開催している。特に、会員登録後の初回購入が200冊まで50％還元だったり、発売前の予約で＋5％がついたり、シリーズ作品を5冊以上まとめ買いすると20%還元されたり、それが場合によっては開催中のキャンペーンと併用できたり（※）と、とにかく多種多様なのだ。
開催期間が長かったり対象作品が多いキャンペーンであれば、還元されたコインでまたキャンペーン対象作品を購入するなんてこともできる。また、例えばシリーズ物を20%還元されるからまず5冊買って読んでみて、やっぱり続きが気になる…‼ と続きの5冊を前回還元されたコインを使用して…と買い方を少し変えるだけで、よりお得に購入できるのだ。
■出版社のKADOKAWAなので、自社作品のキャンペーンに強い！
KADOKAWAグループ運営のため、自社作品に関する割引・コイン還元・試し読み無料キャンペーンの機会が多い。たとえば、『ようこそ実力至上主義の教室へ』『Re:ゼロから始める異世界生活』などのライトノベルレーベルのMF文庫Jや、「機動戦士ガンダム」シリーズや『陰の実力者になりたくて！』『光が死んだ夏』『佐々木とピーちゃん』などのレーベル角川コミックス・エース、『気になってる人が男じゃなかった』『黒猫ろんと暮らしたら』『メンタル強め美女白川さん』などのマンガ・コミックエッセイジャンルなど、KADOKAWA作品の様々なレーベル・ジャンルでセール・キャンペーン企画が開催される。アニメ化作品の小説やマンガ、映画化文芸作品などを購入する機会が多い人は、ぜひキャンペーンをチェックしてほしい。
■ 初めての人はすっごくお得。会員登録から30日以内の初回購入で200冊まで、なんと全作品対象で50％コイン還元！
コイン還元の項目で触れたが、改めて特筆したいのが、会員登録後の初回購入時のキャンペーンは、利用しないともったいない！ ということ。会員登録から30日以内の初回購入を対象に、購入金額(税抜)の50%分が購入日の「翌月末」まで利用できる期間限定コインとして付与される。驚くべきは「全作品が対象」で「金額上限がなし」という点。シリーズ全巻購入や著者一気買いなどしたい場合はうってつけのキャンペーンだ。さらに、作品単位で「新規会員限定80％OFFクーポン」などもあったりするので、新規の人は特にセール一覧を確認してほしい。
■「ここでしか手に入らない限定特典」が買える
イラストペーパーやショートストーリー（SS）など、限定特典がついた書籍が多数。特典の内容を決めるキャンペーンが開催されることも！
■「値下がり待ち」もできる
いつかは読みたいけど、今すぐには時間が取れないから…。そんな作品が頭の片隅にある人も多いのではないだろうか。そんな人に便利なのが購入前に気になった書籍をお気に入りとしてブックマークできる「Check!機能」。アプリがあればPUSH通知が受け取れるので、ブックマーク登録しておくとオトクになるとお知らせがくるのだ。
アニメ化作品の原作マンガを買いたい、シリーズで追っているマンガを買いたい、名作マンガを全巻買いして読み返したい、新生活の為にビジネス本を買いたい、部屋を片付けたいから整理収納の実用書を買いたい…。そんな自分の要望や買いたい状況に合わせて、さまざまなセール・キャンペーンや購入でのコイン還元を取捨選択できたらもっと快適な読書ライフが楽しめるに違いない。ぜひ、豊富なセールを活用していただきたい。
※条件の併用には例外あり。各キャンペーンの適用条件、カートの価格とコイン還元表示をご確認の上ご利用ください。