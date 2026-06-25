「周りの人、余計なことを言わないで」妊娠・出産にまつわる、他者と当事者のかかわり方について【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――ひとりっ子がかわいそう、早く2人目を…、という空気は、夫婦にとって重大なプレッシャーになりかねないと感じます。本作冒頭でも、著者はそのような悩みを吐露していました。自分の心を守りながらそんなプレッシャーと付き合っていく方法を教えてください。
白目みさえさん（以下、白目）：少し乱暴な言い方になりますが、何かあったときに責任を取ってくれるわけでもない他人の意見は、真剣に受け取りすぎなくていい、と自分に言い聞かせることは大事だと思います。
「ひとりっ子がかわいそう」と言う人は、兄弟ができれば「上の子が寂しいのでは」と言うかもしれません。仮にその人の言う通りにしたとしても、人生の結果まで引き受けてくれるわけではありません。また、その場の感想をそのまま口にしているだけで、発言にあまり深い意味はない、という場合もあるのです。
まずは、「そういうパターンの人もいる」と知ってください。そして心の中で、「この人は私の生活や心の責任までは取らない」と線を引きましょう。その線引きこそが、自分の心を守るために必要な作業だと思います。
――本作には夫をはじめ、息子、実母、実姉、担当医、友人など多くの方との交流も描かれています。当事者と他者とのかかわりについて、良くも悪くも気になった点はありますか。
白目：カウンセリングをしていても、「周りの人、余計なこと言わないで」と感じる場面はあります。立ち直りかけた方に心ない言葉が向けられたり、どん底にいるときに励まそうとして逆に追い込んでしまったり。本作では著者のお母様が、死産を経験した著者へ「次の妊娠」を促すような声をかけるシーンなどに少々複雑な思いを抱いた読者は少なくないのではないでしょうか。
お母様も娘のことを思いやっていろいろと助言してくださっていることは伝わるのですが、たとえ悪意がなくても、受け取り手の余裕がないときには、善意が攻撃のように届いてしまうこともあるのです。
だからこそ、受け手は優しさをうまく受け取れなかった…と自分を責める必要はありません。何気ない一言に傷つく時期もあれば、同じ言葉に救われる時期もあります。「今はそういう時期なんだ」と自分に許可を出すことも、大切な心の守り方だと思います。
――たしかに、お母さんとのやりとりは他の方とは違う印象を受けました。実の娘が本作のような状況に置かれていたら… 親世代にはどんな振る舞いが求められますか。
白目：私が大切だと思うのは「時代は変わっている」という視点です。
私の長女と次女は年子ですが、離乳食教室で聞いた育児のあれこれが1年のあいだにいくつか変わっていました。それくらい、情報や常識はアップデートされます。私の娘が子どもを産むさらに10年後となれば自分の常識はほとんど通じないかもしれません。
親世代の方々が当時一生懸命にやってきたことは、決して間違いではありません。ただ、「今も同じとは限らない」という前提を持つことが大切なのではないでしょうか。
ですが、具体的な新しい知識をすべて知っている必要はないと思います。「私の時とは違うかもしれないね」「今は今のやり方があるのかもしれないね」と一歩引いた姿勢を持つだけで、親子関係はずいぶん穏やかになるのではないかと感じます。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。