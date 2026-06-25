夏休みを有意義に、大掃除やガーデニングを！お盆休みにおすすめしたいおうちでの過ごし方
【画像】2026年のお盆休みはいつからいつまで？
2026年のお盆休みは最大9連休！ゆったりと過ごせる反面、時間を持て余してしまう人も多いのでは？本記事では、ウォーカープラス編集部おすすめのおうちでの過ごし方を紹介。
■そもそも2026年のお盆休みはいつからいつまで？
大人の夏休みの起点になるのは、やはりお盆シーズン。2026年のお盆は8月13日(木)から8月16日(日)と、お盆休みと土日が重複している。一般的にはお盆の日数通り4連休となる企業が多くなりそうだ。お盆前を含めて考えると、8月12日(水)に1日有給休暇をとれば山の日とつながり6連休、8月10日(月)にも休める場合は最大で9連休にすることもできる。
■【おすすめ1】掃除をしてお盆明けも快適に
平日や週末にはあまり気乗りしない大掃除。お盆休みのまとまった時間を使って、エアコンのフィルターやキッチン周りのベタつき、お風呂場のカビ対策など「夏特有の汚れ」をすっきりリセットしておけば、連休明けの日々も快適＆省エネで過ごせるはずだ。
【編集部がピックアップ】
・「住まいのおそうじガイド」
花王株式会社が運営する、効果的な掃除方法やライフスタイルに役立つ情報を紹介するサイト。場所別の基本的な掃除方法や汚れの種類別対策など、原因からおすすめアイテムまで細かく解説している。
・「空気の困りごとラボ」
ダイキン工業Webサイト内の、それぞれの季節の「空気に関する困りごと」の解説サイト。エアコン掃除の方法やポイントをはじめ、熱帯夜や熱中症など季節に役立つ情報を項目ごとに紹介している。
■【おすすめ2】シール作りを楽しむ
子どもから大人まで、性別問わず大流行している“シール帳”。さまざまなシールを集めて手帳に貼り、家族や友人との交換を楽しむ遊びだが、おうち時間を利用してオリジナルのシール作りにトライしてみてはいかがだろうか。
市販のシールに、100円ショップやバラエティショップで手に入るレジン、貝殻やラメなど夏らしいネイルパーツなどでアレンジして簡単に作れるので、思い立ったその日にしい室内で取り掛かれるのもポイントだ。
■【おすすめ3】室内ガーデニングで生活に彩りを
夏の強い日差しを避けておうちで過ごすなら、室内で育てられる観葉植物のお手入れや植え替えに挑戦してみよう。お気に入りの植物をお部屋に迎えるだけで、視覚的にも涼しい癒やしの空間を作れる。
また、夏は植物の成長期でもあるため、水やりのタイミングや置き場所を見直す絶好のチャンス。お盆休み中にしっかりケアしておこう。
ほかにも、ウォーカープラスの「夏休み特集」にはおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、夏休みを楽しむためのコンテンツが盛りだくさん！ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。