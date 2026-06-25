レブロンの新作コンシーラー登場！自分色に調整できる高密着パレットに注目

毎日のメイクで気になるクマやシミ、赤みなどの肌悩み。そんな悩みに寄り添う新アイテムとして、レブロンから『レブロン カラーステイ ロングウェア コンシーラー パレット』が2026年7月13日に登場します。3色を自由にブレンドして自分に合ったカラーを作れるのが魅力。高密着※²で長時間美しい仕上がりが続く、忙しい女性にも嬉しい注目のコンシーラーパレットです♪

自分だけの肌色を作れる新発想パレット

レブロンの人気シリーズ「カラーステイ」から発売される『レブロン カラーステイ ロングウェア コンシーラー パレット』は、3色入りのコンシーラーパレットです。

カラーを単色で使うだけでなく、ブレンドすることで自分の肌色や悩みに合わせた色味を作れるのが大きな特長。クマ、ニキビ跡、赤み、色ムラなど、部位ごとに異なる肌悩みに柔軟に対応できます。

日本企画商品として開発されているため、日本人の肌になじみやすいカラー設計になっているのもポイント。自然なカバー力と美しい仕上がりを求める方にぴったりです。

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高密着処方で美しい仕上がりが続く

なめらかなペースト状テクスチャーを採用しており、肌に溶け込むようになじみながらフィット。目元や口元などよく動く部分にも密着しやすく、ヨレを防ぎます。

さらに、汗や皮脂に強い※³処方を採用。時間が経ってもくすみにくく、つけたての美しい仕上がりをキープしてくれます。

ナチュラルなツヤ感を演出できるため、厚塗り感を抑えながら気になる部分をしっかりカバー。毎日のベースメイクをワンランクアップしてくれるアイテムです。

スポンジとブラシが一体になったデュアルエンドブラシ付きなので、初心者でも使いやすく、細かな部分まできれいに仕上げられます。

全3色のラインアップをチェック

レブロン カラーステイ ロングウェア コンシーラー パレット

価格：1,760円（税込）

発売日：2026年7月13日（月）

使用方法は幅広く、ハイライト、くすみカバー、クマ隠し、シミ・ニキビ跡の補整、涙袋メイクなどにも活躍。

ハイライト、くすみ、クマ

シミ・ニキビ跡

涙袋

ファンデーションとの組み合わせによって使う順番を調整できるため、自分好みのベースメイクが楽しめます。

※¹ レブロン研究所調べ（個人差が出る場合があります）

※² 自社ブランド従来品との比較

※³ 耐汗試験済み／耐皮脂試験済み

自分らしいメイクを楽しもう

肌悩みや肌色に合わせて自由にカラーを調整できる『レブロン カラーステイ ロングウェア コンシーラー パレット』。

高密着処方とロングウェア設計で、美しい仕上がりを長時間キープしてくれる頼もしいアイテムです。

カバー力だけでなく自然なツヤ感も叶えてくれるので、毎日のメイクをより快適に楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♡

自分にぴったりのカラーを見つけて、理想のベースメイクを目指してみませんか。