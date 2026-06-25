【付録】CITENらしいバファー素材◎「多機能スマホショルダーバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』は7月27日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』（宝島社）の「多機能スマホショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月27日に発売される『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』（税込2990円）。付録として、「多機能スマホショルダーバッグ」が付いてきます。
"コンテンポラリーなカジュアル"で人気のブランド「CITEN（シテン）」のブランドムック第2弾の限定付録です。CITENらしいバファー素材にアイコニックなロゴが引き立つ、スタイリッシュなスマホショルダーに仕上がっています。サイズは約W10×H18×D3.5cmとコンパクトで、ショルダーストラップは結び目の位置を変えて長さを調節できるので、体型やスタイルに合わせて使えます。
メイン収納は使いやすいダブルファスナーで扇形に開き、内側には小銭がしまえるファスナー付きポケットとカードポケットが2つも備わっています。こまごまとした荷物の仕分けに便利なメッシュポケットも搭載。背面ポケットはすぐに取り出したいスマホの収納にも最適で、ちょっとしたおでかけにぴったりな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』の「多機能スマホショルダーバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月27日に発売される『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』（税込2990円）。付録として、「多機能スマホショルダーバッグ」が付いてきます。
CITENらしいバファー素材×アイコニックロゴのスタイリッシュなデザイン
"コンテンポラリーなカジュアル"で人気のブランド「CITEN（シテン）」のブランドムック第2弾の限定付録です。CITENらしいバファー素材にアイコニックなロゴが引き立つ、スタイリッシュなスマホショルダーに仕上がっています。サイズは約W10×H18×D3.5cmとコンパクトで、ショルダーストラップは結び目の位置を変えて長さを調節できるので、体型やスタイルに合わせて使えます。
お財布機能も搭載！こまごました荷物もすっきり整理できる充実の収納力
メイン収納は使いやすいダブルファスナーで扇形に開き、内側には小銭がしまえるファスナー付きポケットとカードポケットが2つも備わっています。こまごまとした荷物の仕分けに便利なメッシュポケットも搭載。背面ポケットはすぐに取り出したいスマホの収納にも最適で、ちょっとしたおでかけにぴったりな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)