これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「多機能スマホショルダーバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』（宝島社）の「多機能スマホショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』の「多機能スマホショルダーバッグ」が見逃せない！


宝島社から7月27日に発売される『CITEN 多機能スマホショルダーバッグBOOK』（税込2990円）。付録として、「多機能スマホショルダーバッグ」が付いてきます。

CITENらしいバファー素材×アイコニックロゴのスタイリッシュなデザイン


"コンテンポラリーなカジュアル"で人気のブランド「CITEN（シテン）」のブランドムック第2弾の限定付録です。CITENらしいバファー素材にアイコニックなロゴが引き立つ、スタイリッシュなスマホショルダーに仕上がっています。サイズは約W10×H18×D3.5cmとコンパクトで、ショルダーストラップは結び目の位置を変えて長さを調節できるので、体型やスタイルに合わせて使えます。

お財布機能も搭載！こまごました荷物もすっきり整理できる充実の収納力


メイン収納は使いやすいダブルファスナーで扇形に開き、内側には小銭がしまえるファスナー付きポケットとカードポケットが2つも備わっています。こまごまとした荷物の仕分けに便利なメッシュポケットも搭載。背面ポケットはすぐに取り出したいスマホの収納にも最適で、ちょっとしたおでかけにぴったりな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)